Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1: días, horarios y cronograma completo

El piloto argentino de Alpine volverá a competir este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin. Después de tres carreras consecutivas sin sumar puntos, buscará recuperar protagonismo en la decimoctava fecha del campeonato.

Hoy 18:43

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Estados Unidos 2026, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato mundial. El piloto argentino de Alpine intentará dejar atrás una serie de resultados adversos y volver a sumar puntos en una temporada que atraviesa un momento complicado.

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La competencia se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, en el tradicional Circuito de las Américas de Austin, Texas, uno de los escenarios más reconocidos del calendario.

La actividad comenzará el viernes con las primeras prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y culminará el domingo, desde las 17 (hora argentina), con la carrera principal.

Colapinto buscará cortar una racha de tres carreras sin sumar puntos

El argentino llega al Gran Premio de Estados Unidos con la necesidad de recuperar confianza después de tres presentaciones consecutivas sin conseguir unidades.

La racha negativa comenzó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde sufrió un choque que condicionó su participación.

Posteriormente, los resultados tampoco lo acompañaron en las competencias de Bahréin, disputada en Malasia, y Singapur, por lo que acumula tres carreras sin ingresar en la zona de puntos.

Este presente representa un desafío importante para Colapinto, que buscará mejorar su rendimiento junto al equipo Alpine y aprovechar las características del circuito estadounidense.

El objetivo será completar un fin de semana competitivo desde los entrenamientos, conseguir una buena posición de largada y volver a pelear por sumar en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cómo es el circuito donde correrá Franco Colapinto

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

El trazado cuenta con una extensión de 5,516 kilómetros y 20 curvas, con sectores rápidos, frenadas exigentes y combinaciones de curvas técnicas que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los monoplazas.

La pista es uno de los escenarios habituales de la Fórmula 1 y presenta diferentes oportunidades de sobrepaso.

Para Colapinto y Alpine, encontrar una buena configuración durante las prácticas será fundamental para afrontar la clasificación y la carrera del domingo.

Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1

Además de la participación de Franco Colapinto, la atención del fin de semana estará puesta en la lucha por el campeonato mundial.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, tendrá la posibilidad de consagrarse campeón y convertirse en el piloto más joven de la historia en conquistar un título de Fórmula 1.

Sin embargo, para conseguirlo este domingo necesitará una combinación específica de resultados.

Antonelli deberá ganar el Gran Premio de Estados Unidos y esperar que sus principales perseguidores terminen en las siguientes posiciones:

Lewis Hamilton (Ferrari): quinto puesto o peor.

quinto puesto o peor. George Russell (Mercedes): noveno puesto o peor.

Si se cumplen esas condiciones, el italiano podría asegurar el campeonato mundial en Austin.

Fórmula 1: cronograma y horarios del GP de Estados Unidos 2026

La actividad se desarrollará durante tres jornadas, con el siguiente cronograma en horarios de Argentina:

Viernes 23 de octubre

14.30 a 15.30: Primera práctica libre.

Primera práctica libre. 18.00 a 19.00: Segunda práctica libre.

Sábado 24 de octubre

14.30 a 15.30: Tercera práctica libre.

Tercera práctica libre. 18.00 a 19.00: Clasificación.

Domingo 25 de octubre

17.00: Carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Un fin de semana clave para el argentino en Alpine

Después de tres carreras consecutivas sin sumar puntos, Franco Colapinto buscará aprovechar el Gran Premio de Estados Unidos para recuperar terreno y mejorar sus resultados en el tramo decisivo de la temporada.

El argentino tendrá por delante un circuito exigente, donde el rendimiento durante los entrenamientos y una buena clasificación pueden resultar determinantes para sus posibilidades en carrera.

Con la actividad comenzando este viernes 23 de octubre, todas las miradas estarán puestas en su desempeño al volante del Alpine, mientras la Fórmula 1 se prepara para un fin de semana que también podría definir al nuevo campeón mundial.

La gran cita será el domingo 25, desde las 17, cuando Colapinto salga a pista en Austin con el objetivo de cortar su mala racha y volver a sumar puntos en la Fórmula 1.