Milei volvió a cuestionar a los periodistas por las dificultades para llegar a fin de mes: “Repiten como loros cosas sin sentido”

El Presidente profundizó sus críticas contra la prensa a través de las redes sociales y cuestionó los argumentos sobre las dificultades económicas de los argentinos. También se refirió al uso de tarjetas de crédito y al endeudamiento de las familias.

Hoy 18:33

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar una polémica este martes 20 de octubre, luego de publicar un extenso mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó duramente a los periodistas por sus afirmaciones sobre las dificultades económicas que atraviesan los argentinos para llegar a fin de mes.

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A través de su cuenta oficial de X, el mandatario respondió a las críticas que recibió tras sus recientes declaraciones sobre la situación económica de las familias y acusó a sectores de la prensa de reproducir argumentos que, según su interpretación, carecen de fundamento.

“A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de 'la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20' entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”, expresó el jefe de Estado.

Milei desafió a los periodistas a explicar cómo viven quienes se quedan sin dinero

En su publicación, el Presidente planteó una serie de interrogantes dirigidos a quienes sostienen que una parte importante de la población no logra cubrir sus gastos mensuales.

En ese sentido, cuestionó los argumentos utilizados por algunos comunicadores y los acusó de recurrir a falacias para responder a sus declaraciones.

“¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, preguntó Milei, al poner en duda la interpretación de que quedarse sin dinero antes de finalizar el mes implique necesariamente no poder satisfacer ninguna necesidad básica.

El mandatario también se refirió a quienes mencionaron el uso de tarjetas de crédito como una alternativa a la falta de ingresos disponibles y sostuvo que ese razonamiento no contempla las obligaciones financieras de los meses siguientes.

Según su planteo, es necesario analizar la evolución del endeudamiento y los mecanismos de financiamiento a lo largo del tiempo para comprender la situación económica de los hogares.

Cuestionamientos por el uso de tarjetas de crédito y los niveles de endeudamiento

Otro de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con el aumento de la morosidad y las dificultades para afrontar los compromisos financieros.

Milei aseguró que las críticas vinculadas con estos indicadores ya habían sido respondidas anteriormente por su Gobierno y pidió considerar los cambios registrados en el mercado crediticio.

En particular, hizo referencia a los préstamos de montos reducidos y tasas elevadas, así como a las consecuencias de los acontecimientos políticos sobre la disponibilidad de financiamiento.

El Presidente sostuvo que estos elementos deben incorporarse al análisis económico y volvió a cuestionar la preparación de quienes difunden interpretaciones diferentes a las suyas.

Sin embargo, sus declaraciones no estuvieron acompañadas en la publicación por nuevos indicadores que permitieran establecer cuántos hogares enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades mensuales.

La polémica comenzó durante un discurso en Neuquén

Las nuevas declaraciones del mandatario se produjeron después de su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, realizada este martes en Neuquén, donde también se refirió a la situación económica de la población.

Durante su exposición, Milei rechazó las afirmaciones según las cuales dos tercios de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes y las calificó como “una pelotudez del tamaño de una casa”.

Además, responsabilizó al kirchnerismo de impulsar ese argumento y acusó a determinados medios de comunicación de amplificarlo.

La controversia continuó horas después en las redes sociales, donde el jefe de Estado profundizó sus cuestionamientos hacia el periodismo y defendió su interpretación sobre el consumo, el crédito y la capacidad de las familias para afrontar sus gastos.

De esta manera, Milei volvió a colocar en el centro del debate público las dificultades económicas de los argentinos, en medio de una discusión sobre el poder adquisitivo, el endeudamiento y la situación financiera de los hogares.