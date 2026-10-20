Boca va por la Copa Sudamericana 2026: cuándo juega, dónde será la final y quién podría ser su rival

El Xeneize consiguió una histórica clasificación tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y dar vuelta la serie.

Hoy 23:44

Boca Juniors está en la final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una clasificación inolvidable después de derrotar 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, revertir el resultado adverso de la ida y quedarse con la serie por un global de 3-2.

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Con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes, el Xeneize logró una remontada histórica en Río de Janeiro y aseguró su presencia en la definición del certamen internacional, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Ahora, Boca deberá esperar para conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

Cuándo y dónde jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

La CONMEBOL estableció que la gran final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, uno de los escenarios más importantes del fútbol colombiano.

El encuentro se jugará a partido único y definirá al nuevo campeón del certamen continental.

Por el momento, el horario todavía no fue confirmado, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de DSports.

El árbitro y el resto de las autoridades del partido también serán anunciados próximamente.

Atlético Mineiro o Montevideo City Torque: los posibles rivales de Boca

Después de eliminar a Vasco da Gama, Boca espera por el ganador de la otra semifinal, que enfrenta a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, consiguió una importante ventaja en el primer encuentro al imponerse por 3-0 como local.

De esta manera, Atlético Mineiro llega a la revancha como favorito para conseguir la clasificación, aunque el equipo uruguayo todavía tendrá la oportunidad de intentar una remontada ante su público.

La serie se definirá en Uruguay y determinará quién enfrentará al Xeneize en Barranquilla.

Boca buscará su tercera Copa Sudamericana

La clasificación representa una nueva oportunidad para que Boca Juniors vuelva a conquistar un título internacional.

El Xeneize ya levantó la Copa Sudamericana en dos oportunidades consecutivas: 2004 y 2005, y ahora buscará alcanzar su tercera consagración en la competencia.

La última vez que disputó una final del certamen fue precisamente en 2005, cuando consiguió el bicampeonato.

En esta edición, Boca logró avanzar a la instancia decisiva después de protagonizar una remontada memorable frente a Vasco da Gama.

Tras perder 1-0 en La Bombonera, el equipo de Arruabarrena viajó a Brasil con la obligación de ganar y consiguió imponerse 3-1 en el Maracaná.

Di Lollo abrió el marcador a los tres minutos, Merentiel amplió la ventaja a los 33 y Paredes sentenció la clasificación a los 42 del complemento, después de que José Rodríguez descontara para el conjunto brasileño.

El triunfo también permitió que Boca cortara una racha de 11 partidos consecutivos sin ganar en Brasil y volviera a festejar en el Maracaná después de 28 años.

Final de la Copa Sudamericana 2026: fecha, estadio y TV

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Horario: A confirmar.

A confirmar. Estadio: Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Metropolitano de Barranquilla, Colombia. TV: DSports.

DSports. Árbitro: A confirmar.

Con la clasificación asegurada, Boca tendrá un mes para preparar el partido más importante de su temporada, mientras espera conocer al rival que enfrentará en Colombia.

Después de una noche inolvidable en el Maracaná, el Xeneize quedó a un solo triunfo de conquistar su tercera Copa Sudamericana y volver a festejar un título internacional.