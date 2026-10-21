Paredes sacó pecho tras ser el héroe de Boca en el Maracaná: "Este grupo quiere cosas grandes"

El capitán del Xeneize marcó el gol decisivo en la victoria por 3-1 ante Vasco da Gama, que aseguró la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

Hoy 00:08

Leandro Paredes fue el gran protagonista de una noche histórica para Boca Juniors en el Maracaná. Apenas 11 días después de sufrir un desgarro, el mediocampista regresó a las canchas y convirtió el gol que selló la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama, resultado que le permitió al Xeneize clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026.

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El capitán apareció a los 42 minutos del segundo tiempo con un potente remate desde afuera del área que terminó venciendo al arquero Léo Jardim y desató el festejo de los futbolistas y los hinchas argentinos presentes en Río de Janeiro.

Tras el encuentro, Paredes habló con DSports y destacó el compromiso del plantel, que logró revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera y quedarse con la serie por un global de 3-2.

"Héroes son todos, es todo el grupo porque están haciendo un trabajo increíble. Se están esforzando al máximo, hasta lo que no tenemos. Siempre damos la cara. Este grupo quiere cosas grandes", expresó el volante de la Selección argentina.

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Paredes destacó la entrega de Boca tras la clasificación

Más allá de haber convertido el tanto decisivo, Paredes evitó quedarse con todo el protagonismo y aseguró que la clasificación fue producto del esfuerzo colectivo.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había comenzado el encuentro con una actuación contundente y consiguió ponerse 2-0 gracias a los goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel.

Sin embargo, José Rodríguez descontó para Vasco da Gama durante el complemento y dejó la eliminatoria igualada, hasta que apareció el capitán para asegurar el triunfo.

Después de los festejos, Paredes reconoció la emoción que le generó volver a jugar y ser determinante en una instancia tan importante.

"Es difícil encontrar palabras para lo que estoy viviendo. Solo palabras de agradecimiento para este grupo. Están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club a donde merecen", manifestó.

Además, elogió el rendimiento del equipo en Brasil.

"Hicimos una vuelta muy buena, hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin", aseguró.

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El impresionante récord de Leandro Paredes en el Maracaná

Durante la entrevista, el mediocampista también reveló una particular estadística que lo une al histórico estadio de Río de Janeiro.

Paredes disputó tres partidos en el Maracaná y ganó los tres, una marca que incluye dos triunfos con la Selección argentina y la reciente clasificación de Boca.

"Es una de las noches más importantes de mi carrera. Había jugado dos veces y había ganado dos veces. Esta es la tercera, me siento en casa", expresó entre sonrisas.

Sus dos antecedentes anteriores habían sido con la camiseta albiceleste.

El primero fue en la final de la Copa América frente a Brasil, cuando Argentina consiguió una histórica consagración en territorio brasileño.

Posteriormente, Paredes también participó de la victoria por 1-0 ante la Verdeamarela por las Eliminatorias Sudamericanas, encuentro en el que Brasil perdió su histórico invicto como local en esa competencia.

Ahora, con Boca, el mediocampista sumó una nueva alegría en un escenario que parece traerle grandes recuerdos.

De la lesión al gol decisivo en apenas 11 días

La presencia de Leandro Paredes había sido una de las principales incógnitas durante la preparación del partido frente a Vasco da Gama.

El futbolista sufrió un desgarro grado II en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Instituto y su participación en la revancha parecía muy complicada.

Sin embargo, el capitán aceleró su recuperación y consiguió ponerse a disposición del cuerpo técnico apenas 11 días después de la lesión.

En la previa, Rodolfo Arruabarrena había reconocido que existían riesgos físicos por su regreso anticipado, aunque también destacó la determinación del jugador por estar presente.

Finalmente, Paredes volvió a vestir la camiseta azul y oro en el momento más importante y terminó convirtiéndose en el protagonista de la clasificación.

Boca está en la final y sueña con volver a ser campeón internacional

Con el triunfo frente a Vasco da Gama, Boca aseguró su presencia en la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El Xeneize espera por el ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que definirá al otro finalista.

El conjunto de Arruabarrena buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de las consagraciones obtenidas en 2004 y 2005.

Mientras tanto, Leandro Paredes disfruta de una de las noches más especiales de su carrera, después de superar una lesión, regresar en tiempo récord y convertir el gol que clasificó a Boca a una nueva final continental.

"Este grupo quiere cosas grandes", aseguró el capitán, sintetizando la ambición de un plantel que ahora quedó a un solo partido de conquistar un nuevo título internacional.