Boca se ilusiona con todo: los cinco títulos que todavía puede ganar en 2026

El Xeneize atraviesa un gran presente y mantiene abiertas sus posibilidades de conquistar varios trofeos antes de fin de año.

Hoy 00:09

Boca Juniors se ilusiona con cerrar un 2026 histórico. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una clasificación inolvidable a la final de la Copa Sudamericana, después de derrotar 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, y mantiene sus aspiraciones en las principales competencias que disputa.

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Con el envión de la victoria en Brasil, el Xeneize llega a la recta final de la temporada con la posibilidad de conquistar hasta cinco títulos: la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el Torneo Clausura, el campeonato de la tabla anual y el Trofeo de Campeones.

Sin embargo, no todos dependen de la misma manera de sus resultados. Mientras que Boca ya tiene asegurado su lugar en una final internacional, todavía deberá superar otras instancias para acceder a las definiciones de los torneos nacionales.

La Copa Sudamericana: Boca quedó a un paso de la gloria internacional

El principal objetivo del Xeneize es volver a conquistar un título continental después de una extensa espera.

Tras eliminar a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo de Brasil en las rondas anteriores, Boca protagonizó una remontada memorable frente a Vasco da Gama en las semifinales.

El conjunto argentino había perdido 1-0 en La Bombonera, pero consiguió revertir la serie con un triunfo por 3-1 en el Maracaná, gracias a los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

Ahora, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Su rival saldrá del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño ganó 3-0 en la ida y llegará con una importante ventaja a la revancha en Uruguay.

De consagrarse, Boca conseguiría su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

Copa Argentina: una semifinal ante Banfield y la ilusión de otra final

La Copa Argentina es otro de los frentes en los que Boca mantiene sus aspiraciones de conquistar un trofeo.

El equipo de Arruabarrena consiguió superar una complicada eliminatoria frente a Vélez Sarsfield, al que derrotó por penales en Córdoba, y posteriormente dejó en el camino a Racing con una actuación decisiva de Enner Valencia, autor de tres goles.

En las semifinales, el Xeneize tendrá como rival a Banfield, que consiguió su clasificación después de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

En la otra llave se enfrentarán Platense y Atlético Tucumán, por lo que uno de esos equipos podría ser el rival de Boca en una eventual final.

La definición de la Copa Argentina está prevista para el 2 de diciembre de 2026.

Torneo Clausura: Boca pelea arriba y quiere quedarse con el campeonato

En el ámbito local, el conjunto de La Ribera también atraviesa un buen momento.

Después de vencer 2-1 a Talleres en La Bombonera, con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, Boca alcanzó los 24 puntos y se ubicó segundo en la Zona A del Torneo Clausura.

Con tres fechas por disputar en la fase regular, el equipo de Arruabarrena buscará sostener su posición entre los clasificados a los playoffs y conseguir la mejor ubicación posible para afrontar los cruces eliminatorios.

Además, el calendario presenta compromisos especialmente exigentes, entre ellos el Superclásico frente a River Plate, que se disputará el domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

La final del Torneo Clausura está programada para el 12 de diciembre, en estadio neutral.

Si Boca consigue consagrarse campeón, no solo sumará un nuevo título a sus vitrinas, sino que también obtendrá el derecho a disputar el Trofeo de Campeones 2026.

Tabla anual: Boca lidera y también puede quedarse con otro título

La pelea por la tabla anual de la Liga Profesional representa otro objetivo importante para el conjunto xeneize.

Actualmente, Boca ocupa el primer puesto con 54 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, aunque se mantiene por encima gracias a una mejor diferencia de gol.

Según el formato establecido para esta temporada, el equipo que termine primero en la clasificación anual será reconocido como campeón de liga, por lo que el conjunto de Arruabarrena tiene la oportunidad de sumar otra consagración.

Además, los tres primeros puestos de la tabla anual otorgan la clasificación a la Copa Libertadores 2027, un objetivo que Boca también busca asegurar.

En esta pelea, cada punto será determinante durante las últimas tres jornadas de la fase regular.

La definición también podría repercutir en otros equipos, como River Plate, que actualmente se encuentra séptimo y necesita mejorar su posición o beneficiarse con la liberación de cupos para ingresar a la próxima Libertadores.

Trofeo de Campeones: el quinto título que podría disputar Boca

El quinto trofeo al que aspira Boca es el Trofeo de Campeones 2026, aunque para acceder a esa definición primero deberá conquistar el Torneo Clausura.

El encuentro enfrentará al campeón del Apertura, Belgrano de Córdoba, con el equipo que consiga el título del Clausura.

La final está programada para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por lo tanto, si el Xeneize logra consagrarse en el campeonato local, tendrá la posibilidad de cerrar el año disputando otro título frente al Pirata.

El calendario de Boca en la recta final de 2026

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá una agenda cargada de compromisos decisivos:

25 de octubre: Independiente vs. Boca | Torneo Clausura, fecha 14.

Independiente vs. Boca | Torneo Clausura, fecha 14. 1 de noviembre: Boca vs. River | Torneo Clausura, fecha 15.

Boca vs. River | Torneo Clausura, fecha 15. 8 de noviembre: Boca vs. Defensa y Justicia | Torneo Clausura, fecha 16.

Boca vs. Defensa y Justicia | Torneo Clausura, fecha 16. 14 de noviembre: Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina.

Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina. 21 de noviembre: Final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla.

Final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla. 2 de diciembre: Final de la Copa Argentina, en caso de clasificarse.

Final de la Copa Argentina, en caso de clasificarse. 12 de diciembre: Final del Torneo Clausura, en caso de clasificarse.

Final del Torneo Clausura, en caso de clasificarse. 19 de diciembre: Trofeo de Campeones, en caso de ganar el Clausura.

Boca sueña con un cierre de año histórico

Después de la clasificación frente a Vasco da Gama, Boca llega al tramo decisivo de la temporada con grandes expectativas y múltiples objetivos por delante.

El equipo de Arruabarrena ya aseguró su presencia en una final internacional, se encuentra entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, pelea en los primeros puestos del Clausura y lidera la tabla anual.

Aunque todavía quedan partidos determinantes y varias condiciones por cumplir, el Xeneize tiene la posibilidad de cerrar el 2026 con hasta cinco títulos, un escenario que alimenta la ilusión de sus hinchas.

Con Leandro Paredes como uno de sus líderes y una agenda cargada de definiciones, Boca buscará transformar su buen presente en consagraciones durante los últimos meses del año.