VIDEO | El golazo de Paredes que le dio la clasificación a Boca a la final de la Sudamericana en el Maracaná

El capitán del Xeneize ingresó desde el banco de suplentes apenas 11 días después de sufrir un desgarro y apareció en el momento más difícil del partido.

Hoy 00:19

Leandro Paredes se convirtió en el héroe de Boca Juniors en una noche histórica en el Maracaná. El mediocampista argentino marcó un gol decisivo en la victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama, resultado que le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena revertir la serie y conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026.

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El capitán ingresó desde el banco de suplentes apenas 11 días después de sufrir un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y terminó siendo determinante cuando el conjunto brasileño había conseguido descontar y dejar igualada la eliminatoria.

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A los 42 minutos del segundo tiempo, cuando todo parecía encaminarse hacia una definición por penales, Paredes recibió la pelota fuera del área y sacó un potente derechazo que sorprendió al arquero Léo Jardim. El guardameta alcanzó a tocar el remate, pero no consiguió evitar que cruzara la línea de gol.

La conquista estableció el 3-1 definitivo y provocó una explosión de alegría entre los más de 4.000 hinchas de Boca que acompañaron al equipo en Río de Janeiro.

El golazo de Paredes que cambió la historia de Boca en Brasil

El encuentro había comenzado de la mejor manera para el Xeneize, que consiguió ponerse en ventaja con los goles de Lautaro Di Lollo, a los 3 minutos, y Miguel Merentiel, a los 33 del primer tiempo.

Con ese resultado, Boca lograba revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera y estaba consiguiendo la clasificación directa.

Sin embargo, en el complemento, José Rodríguez descontó para Vasco da Gama a los 20 minutos, dejando el marcador global igualado 2-2.

El equipo brasileño comenzó a ganar terreno y generó preocupación en el conjunto argentino, que atravesaba su momento más complicado del partido.

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Fue entonces cuando apareció Leandro Paredes.

El volante tomó la pelota a varios metros del área, encontró espacio y sacó un remate potente y rasante que terminó venciendo la resistencia del arquero brasileño.

El gol desató el festejo de sus compañeros y de los miles de simpatizantes xeneizes presentes en el Maracaná, que celebraron una clasificación que parecía complicarse.

De una lesión que lo puso en duda a convertirse en el héroe

La presencia de Paredes había sido una de las principales preocupaciones de Boca durante los días previos a la semifinal.

El mediocampista sufrió un desgarro grado 2 frente a Instituto de Córdoba, una lesión que inicialmente ponía en riesgo su participación en la revancha contra Vasco da Gama.

Sin embargo, el capitán aceleró su recuperación, volvió a entrenarse con el plantel y quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena, quien decidió utilizarlo como alternativa desde el banco.

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La apuesta terminó siendo decisiva: Paredes ingresó y convirtió el gol que aseguró la clasificación a la final.

Después del encuentro, el futbolista destacó el esfuerzo colectivo y la importancia del triunfo.

"Héroes son todos, es todo el grupo porque están haciendo un trabajo increíble. Se están esforzando al máximo, hasta lo que no tenemos. Siempre damos la cara. Este grupo quiere cosas grandes", expresó en diálogo con DSports.

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana en Colombia

Con la victoria en el Maracaná, Boca ganó la serie por un resultado global de 3-2 y consiguió su lugar en la definición continental.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El Xeneize espera por el ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque para conocer a su rival.

El equipo de Arruabarrena buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, después de los títulos obtenidos en 2004 y 2005.

Mientras tanto, la imagen de Leandro Paredes celebrando su gol en el Maracaná ya quedó como una de las grandes postales de la campaña de Boca: el capitán regresó de una lesión, apareció cuando más lo necesitaban y convirtió el tanto que llevó al Xeneize a una nueva final internacional.