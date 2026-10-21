El guiño de Neymar a Paredes tras su gol decisivo para meter a Boca en la final

Tras la clasificación del Xeneize a la final de la Sudamericana, el crack brasileño tuvo un gesto con su excompañero del PSG que no pasó inadvertido en las redes sociales.

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Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana y recibió un reconocimiento especial desde Brasil. Neymar, su excompañero en el París Saint-Germain (PSG), le dedicó un gesto en redes sociales luego del triunfo del Xeneize por 3-1 frente a Vasco da Gama, en el estadio Maracaná.

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El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol decisivo a los 42 minutos, con un remate desde afuera del área que terminó de sellar la clasificación. Boca revirtió la derrota por 1-0 sufrida en la ida y se impuso por 3-2 en el resultado global para meterse en la definición del certamen continental.

Después del encuentro, Neymar publicó en Instagram un video en el que mostró una camiseta de la Selección Argentina con el apellido de Paredes. La casaca, que el futbolista brasileño conserva enmarcada en su casa, había sido un regalo del propio volante xeneize tiempo atrás.

El delantero del Santos etiquetó a su antiguo compañero y acompañó la publicación con un emoji de aplausos, en una muestra de reconocimiento por su actuación decisiva en la noche de Río de Janeiro.

Una amistad que nació en el PSG

La relación entre ambos futbolistas se remonta a su etapa compartida en el París Saint-Germain, donde jugaron juntos entre 2019 y 2022. Durante ese período coincidieron en un plantel repleto de figuras internacionales y construyeron una relación que se mantiene pese a que actualmente juegan en distintos equipos.

El gesto de Neymar no pasó inadvertido entre los hinchas argentinos, especialmente por el contexto en el que llegó: Paredes acababa de convertirse en el héroe de una clasificación histórica para Boca en el Maracaná.

Ahora, el capitán xeneize se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana, mientras el reconocimiento de su excompañero brasileño sumó un capítulo especial a una noche que los hinchas de Boca difícilmente olvidarán.