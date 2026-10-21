“Tengo jugadores con ganas de hacer historia”: el orgullo de Arruabarrena tras el triunfo de Boca

El entrenador celebró el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná y destacó el esfuerzo del plantel. También explicó por qué Leandro Paredes comenzó en el banco de suplentes y fue clave con el gol que selló el pase a la final de la Copa Sudamericana.

Hoy 01:15

Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se mostró muy conforme con el rendimiento de Boca Juniors luego de la gran victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El resultado le permitió al Xeneize revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, después de una serie que tuvo tensión hasta los últimos minutos.

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“Todo lo que puedo decir son elogios. Fuimos merecedores, hicimos un partido completo. A pesar del gol de ellos, defendimos bien y supimos aprovechar las oportunidades”, expresó el entrenador tras el encuentro, al destacar la actuación de sus dirigidos.

El técnico también valoró la manera en que el equipo afrontó la revancha y supo administrar los distintos momentos del partido. Lautaro Di Lollo abrió el marcador, Miguel Merentiel amplió la ventaja y, cuando el conjunto brasileño descontó y volvió a poner en suspenso la clasificación, apareció Leandro Paredes con un remate de larga distancia para sentenciar el resultado.

“Felicitar a los jugadores, han hecho un partido muy bueno. Fuimos merecedores de pasar a la final en los dos partidos. Si bien hoy supimos y entendimos cómo teníamos que jugar, hicimos los goles en los momentos justos”, analizó Arruabarrena.

El reconocimiento al plantel y el mensaje de Arruabarrena

El entrenador remarcó que la clasificación es fruto del trabajo de un grupo que atravesó diferentes dificultades durante los últimos meses. En ese sentido, consideró que alcanzar la definición continental representa un objetivo importante, aunque pidió mantener los pies sobre la tierra.

“Es mérito de este grupo, que lo ha sufrido. En semestres anteriores han tenido que remar algunas situaciones y ahora hemos podido cumplir el primer objetivo, que era llegar a la final”, sostuvo.

Arruabarrena también resaltó la mentalidad de sus futbolistas y la convicción con la que afrontaron el desafío en Brasil.

“Los protagonistas son los jugadores y, si ellos no están convencidos de lo que queremos, es imposible. Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia”, manifestó.

Pese a la alegría por la clasificación, el DT intentó bajar la euforia y recordó que todavía queda el paso más importante: disputar la final y buscar el título.

“No hemos logrado nada. Ahora, los festejos y ya a pensar en Independiente, que es un clásico, el domingo”, señaló, en referencia al próximo compromiso de Boca por el torneo local.

Por qué Paredes comenzó en el banco y terminó siendo decisivo

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la decisión de que Leandro Paredes, capitán y referente del equipo, comenzara el encuentro entre los suplentes. El mediocampista venía de recuperarse de una lesión muscular y su participación desde el inicio representaba un riesgo por el poco tiempo transcurrido desde su regreso.

Arruabarrena reconoció que fue una determinación difícil, aunque consideró que el desarrollo del partido ofrecía un escenario favorable para su ingreso durante el segundo tiempo.

“Ha sido una semana difícil por todo lo que se habrá comentado. Obviamente que el resultado me da tal vez la razón, pero creo que no la tengo. Era una decisión difícil”, explicó.

Luego detalló el razonamiento detrás de la elección: “Entendí que era el momento idóneo para entrar, con un trajín del equipo rival, más cansancio. Lo importante es que no sintió nada”.

El entrenador también destacó el liderazgo del mediocampista, tanto dentro como fuera de la cancha, y valoró el esfuerzo que realizó para llegar en condiciones a un partido decisivo.

“Es un capitán y es un líder. Lo ha demostrado hoy sacando el gol, desde el banco y en el día a día”, agregó.

La emoción de Paredes después de la clasificación

Tras convertir el gol que encaminó definitivamente el triunfo de Boca, Paredes también habló sobre la importancia de la clasificación y agradeció a sus compañeros por el esfuerzo colectivo.

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“Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo”, expresó el capitán, todavía emocionado por el resultado conseguido en el Maracaná.

El volante destacó el compromiso del plantel y aseguró que el equipo trabaja con la intención de devolver al club al lugar que considera que merece.

“Tengo solo palabras de agradecimiento para este grupo increíble, que está dando hasta lo que no tiene para llevar a Boca adonde merece estar”, manifestó.

Además, reconoció el acompañamiento de su familia y del cuerpo médico durante su recuperación, en una semana marcada por las dudas sobre su estado físico y la posibilidad de que pudiera jugar.

Con la clasificación asegurada, Boca se prepara ahora para afrontar sus próximos compromisos antes de disputar la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Mientras tanto, Arruabarrena insistió en la importancia de avanzar paso a paso y mantener la concentración para intentar cerrar el torneo con el título.