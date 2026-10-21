Detención de trapitos y limpiavidrios en operativo policial en Salta

La Policía de Salta informó sobre un operativo que resultó en la detención de trapitos y limpiavidrios en el centro y macrocentro de la ciudad, en respuesta a las quejas de los vecinos.

Hoy 01:42

La Policía de Salta ha llevado a cabo un amplio operativo de seguridad en el centro y macrocentro de la ciudad, donde se lograron detenciones de personas dedicadas a la actividad de trapitos y limpiavidrios. Este operativo es un reflejo del compromiso de las autoridades por mejorar la seguridad en áreas que han sido objeto de quejas por parte de los ciudadanos.

Según informa la Policía de Salta a través de sus redes sociales, la acción se realizó en respuesta a múltiples denuncias de vecinos que manifestaron su preocupación por la presencia de estas personas en diversas zonas. Las quejas apuntaban a un incremento en las amenazas y situaciones de riesgo generadas por los individuos en cuestión, lo que llevó a las autoridades a implementar medidas más rigurosas.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad no solo detuvieron a los trapitos y limpiavidrios, sino que también reforzaron la presencia policial en las calles, buscando generar un ambiente de confianza y seguridad entre los ciudadanos. “Se continúa trabajando, reforzando la prevención y la proximidad con los vecinos para contribuir a la seguridad de todos”, afirmaron desde las fuerzas policiales.

La intervención ha sido bien recibida por la comunidad, la cual había expresado su inquietud ante la inseguridad que se había generalizado en el área. Los vecinos habían solicitado a las autoridades locales que se tomaran acciones concretas para abordar esta problemática que afecta el bienestar de la comunidad.

El operativo es parte de una serie de acciones implementadas por la Policía de Salta para combatir la inseguridad y mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. Se espera que este tipo de acciones continúen, con la intención de mantener un ambiente seguro para todos los ciudadanos.

Las autoridades han destacado que el trabajo conjunto con la comunidad es fundamental para el éxito de estas iniciativas. La colaboración de los vecinos es esencial para identificar puntos críticos y áreas donde se requiere una mayor vigilancia.

Así, el operativo en Salta representa un paso significativo hacia la mejora de la convivencia urbana y la seguridad ciudadana, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar de la población local.