El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 21 de octubre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 29 °C

La jornada tendrá temperaturas templadas durante la mañana y un ambiente cálido por la tarde, sin probabilidades de lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 21 de octubre una jornada con cielo parcialmente nublado en Santiago del Estero y una temperatura máxima de 29 °C. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones durante el día.
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La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que durante la madrugada se esperan registros cercanos a los 18 °C. Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 16 °C, antes de ascender hasta alcanzar la máxima durante la tarde.
En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que la jornada comience parcialmente nublada, con mayor nubosidad durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas.
El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante todas las franjas horarias. En tanto, el viento soplará del este y del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante buena parte del día. Por la noche, podría intensificarse y alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.
Para este jueves 22 de octubre, el pronóstico extendido del SMN anticipa una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C, con valores térmicos superiores a los previstos para las primeras horas de este miércoles.