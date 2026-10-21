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El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 21 de octubre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 29 °C

La jornada tendrá temperaturas templadas durante la mañana y un ambiente cálido por la tarde, sin probabilidades de lluvia.

Hoy 01:50

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 21 de octubre una jornada con cielo parcialmente nublado en Santiago del Estero y una temperatura máxima de 29 °C. Según el pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones durante el día.

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La temperatura mínima prevista es de 16 °C, mientras que durante la madrugada se esperan registros cercanos a los 18 °C. Por la mañana, el termómetro marcará alrededor de 16 °C, antes de ascender hasta alcanzar la máxima durante la tarde.

Cómo estará el tiempo durante la jornada

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que la jornada comience parcialmente nublada, con mayor nubosidad durante la mañana. Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas.

El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante todas las franjas horarias. En tanto, el viento soplará del este y del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante buena parte del día. Por la noche, podría intensificarse y alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Cómo seguirá el tiempo el jueves

Para este jueves 22 de octubre, el pronóstico extendido del SMN anticipa una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C, con valores térmicos superiores a los previstos para las primeras horas de este miércoles.

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