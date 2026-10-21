Despliegue de seguridad en Ciudadela tras incidentes en Tucumán

La Policía de Tucumán ha implementado un operativo de seguridad reforzado en el estadio de San Martín, activando el programa Tribuna Segura ante el partido contra Ferrocarril Midland debido a incidentes previos en el recinto.

Hoy 01:24

En un esfuerzo por garantizar la seguridad durante el partido entre San Martín y Ferrocarril Midland, la Policía de Tucumán ha desplegado un operativo de seguridad reforzado en el estadio. Esta medida se activó en el marco del programa Tribuna Segura, que busca prevenir cualquier tipo de disturbios y asegurar un ambiente seguro para los asistentes.

Las medidas de seguridad han sido intensificadas a raíz de los incidentes ocurridos en el encuentro anterior, donde se registraron enfrentamientos entre miembros de la barra del club, lo que llevó a las autoridades a incrementar los controles. Este operativo incluye controles de acceso, procedimientos de identificación y un patrullaje tanto interno como externo en el estadio.

Las autoridades han señalado que estas acciones son fundamentales para prevenir nuevos disturbios y asegurar que el partido se desarrolle sin inconvenientes. El despliegue de fuerzas de seguridad está diseñado para responder de manera efectiva ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el evento deportivo.

Además, se han establecido protocolos específicos para el manejo de la situación dentro de las tribunas, donde se busca mantener el orden y evitar que se repitan los hechos de violencia que perturbaron el partido anterior. Esta estrategia es parte de un enfoque más amplio por parte de la Policía de Tucumán para abordar la violencia en el fútbol local.

Las autoridades han hecho un llamado a los aficionados para que colaboren con las fuerzas de seguridad, recordando que el objetivo principal es disfrutar del fútbol en un ambiente seguro y respetuoso. Se espera que los hinchas acaten las normativas establecidas para garantizar el buen desarrollo del evento.

El programa Tribuna Segura ha sido implementado en varias ocasiones y ha mostrado resultados positivos en la reducción de incidentes violentos en los estadios. Las buenas prácticas en la gestión de la seguridad en los eventos deportivos son esenciales para la promoción de un fútbol sin violencia.

Con este operativo, se espera que el partido de hoy se desarrolle sin contratiempos, permitiendo a los aficionados disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y controlado, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar de los ciudadanos.