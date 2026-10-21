Quirno defendió la abstención de Argentina en la ONU y negó un cambio de postura sobre Malvinas

El canciller sostuvo que el país acompañó 21 de los 23 proyectos tratados en la Cuarta Comisión y justificó las dos abstenciones. Además, rechazó las críticas de la oposición y aseguró que la decisión no modifica el reclamo de soberanía argentino.

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Pablo Quirno defendió la decisión de la Argentina de abstenerse en una votación de las Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de colonialismo y aseguró que esa postura no representa un cambio en la política exterior ni en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el funcionario cuestionó las críticas de distintos sectores políticos y sostuvo que “muchas de esas opiniones parten del desconocimiento” de los temas que se debatieron en el organismo internacional.

Según explicó, el pasado 15 de octubre la Cuarta Comisión de la ONU, encargada de tratar asuntos especiales y de descolonización, analizó 23 proyectos de resolución y decisión. La Argentina votó a favor de 21 iniciativas y se abstuvo en las dos restantes.

“Este dato desmiente también la idea de que las abstenciones respondieron a un supuesto alineamiento con los Estados Unidos. Estados Unidos votó en contra de todos los proyectos; la Argentina acompañó 21”, afirmó Quirno.

El canciller agregó que cada iniciativa fue evaluada de manera individual, teniendo en cuenta tanto el respaldo histórico del país al proceso de descolonización como la defensa de su posición sobre las Islas Malvinas.

Por qué el Gobierno decidió abstenerse

Al explicar los motivos de la decisión, Quirno señaló que las dos abstenciones respondieron a razones diferentes. La primera correspondió a un proyecto sobre la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por parte de organismos especializados y otras instituciones vinculadas con las Naciones Unidas.

Sobre ese punto, el funcionario aseguró que no se trata de una modificación reciente de la política exterior argentina, ya que el país mantiene esa postura desde 2006.

La segunda abstención, que concentró buena parte de las críticas, correspondió al proyecto “Abordar las formas contemporáneas de colonialismo”, impulsado por Rusia y otros países.

La iniciativa plantea que el colonialismo también puede manifestarse mediante presiones económicas, financieras y comerciales unilaterales, además de otras prácticas que, según sus impulsores, afectan la soberanía y el desarrollo de los Estados.

Sin embargo, de acuerdo con Quirno, el análisis técnico realizado por la Cancillería detectó disposiciones que exceden el marco tradicional de descolonización establecido por la ONU. En particular, sostuvo que algunos puntos van más allá de la resolución 1514 (XV), considerada uno de los pilares jurídicos del proceso de descolonización, e incorporan conceptos que reciben tratamiento específico en otros ámbitos del organismo.

Por ese motivo, el Gobierno decidió no acompañar la propuesta. El canciller argumentó que la abstención buscó “preservar su especificidad y su mandato histórico, evitando incorporar elementos que puedan desdibujarlo o alterar su alcance”.

Las críticas de la oposición y el contexto por Malvinas

La decisión generó cuestionamientos desde sectores de la oposición. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó al Ejecutivo nacional de debilitar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y sostuvo que la abstención habría buscado evitar tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump.

La controversia se produjo en un contexto de diferencias diplomáticas vinculadas con la cuestión Malvinas. En los últimos días, también generó preocupación el planteo de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, un organismo central para la presentación del reclamo argentino sobre los territorios en disputa.

A su vez, el Gobierno nacional mantiene una controversia con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas. La Argentina impulsa medidas para reforzar las sanciones contra empresas que participen en actividades de explotación de recursos en el archipiélago y llevó el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

En medio de estas discusiones, Quirno rechazó que la abstención pueda interpretarse como un abandono del reclamo argentino y pidió que el tema no sea utilizado para profundizar las diferencias partidarias.

“La defensa de nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es una política de Estado”, afirmó el canciller, quien sostuvo que esa posición debe mantenerse por encima de las diferencias políticas.