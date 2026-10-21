Denunciaron a un empresario del ámbito local por violencia de género y abuso sexual

La presentación fue realizada por su expareja, quien también denunció agresiones físicas, privación ilegítima de la libertad y episodios de violencia ocurridos en distintos contextos.

Hoy 06:38

Un empresario residente en la provincia fue denunciado por su expareja, quien le atribuyó presuntos hechos de abuso sexual, agresiones físicas y privación ilegítima de la libertad, además de otros episodios de violencia que, según su relato, se habrían producido durante la relación y después de su finalización.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría 11 y quedó bajo la intervención de la fiscal Vanina Aguilera. De acuerdo con la información trascendida, la denunciante tendría 38 años y residiría en el barrio Juan Díaz de Solís.

Según la presentación, ambos mantuvieron una relación de aproximadamente cuatro años que habría terminado hace dos meses, en un contexto de presuntos episodios de violencia. La mujer describió una serie de situaciones que, de acuerdo con su exposición, se habrían agravado desde marzo pasado.

En uno de los hechos relatados, la mujer habría manifestado que se encontraba en la vivienda del empresario cuando intentó retirarse. En esas circunstancias, el hombre presuntamente la encerró en una habitación, la arrojó sobre una cama, la obligó a bañarse y la sometió sexualmente.

Otro de los episodios denunciados habría ocurrido en julio, en una finca ubicada en El Zanjón, que sería propiedad del acusado. Allí, según la presentación, la mujer habría sufrido golpes y patadas en distintas partes del cuerpo, además de mordeduras en la zona de los pechos.

La denunciante también habría afirmado que fue retenida contra su voluntad durante varios días. Estas circunstancias forman parte de su relato y deberán ser analizadas en el marco de la investigación judicial.

En septiembre, según la exposición, el empresario la habría obligado a viajar a Córdoba para asistir a un casamiento al que concurrieron integrantes de la familia. Durante la celebración, el hombre presuntamente protagonizó escenas de celos y la maltrató delante de otros invitados.

Ante esa situación, la mujer le habría pedido que la llevara hasta la vivienda que habían alquilado. Siempre según su versión, durante el trayecto el empresario la obligó a descender del vehículo y, una vez en el suelo, la habría agredido con patadas.

Luego, ya dentro del automóvil, presuntamente continuó golpeándola en la cabeza y acusándola de coquetear con otra persona. La denunciante habría señalado que, tras esos episodios, volvió a permanecer encerrada y que presentaba lesiones visibles en el rostro, los brazos y las piernas.

La presentación también incorpora un episodio que habría ocurrido días atrás, durante la madrugada, cuando el empresario presuntamente se presentó en la vivienda de la mujer.

Según el relato, el hombre le habría exigido a los gritos que abriera la puerta. Ante la negativa de la mujer y su advertencia de que llamaría a la Policía, habría trepado hasta el techo y logrado ingresar al inmueble por las paredes, hasta llegar a la habitación de la denunciante.

La mujer sostuvo que el propósito del hombre era mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. También habría denunciado que, además de las presuntas agresiones físicas, su expareja ejercería mecanismos de vigilancia y control sobre ella, incluso a través de integrantes de su propia familia.

En las últimas horas habría ingresado un pedido de eximición de prisión en favor del denunciado, según trascendió de fuentes vinculadas al caso. La solicitud deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente, con intervención de la fiscal a cargo de la investigación.

Si el planteo fuera rechazado, podrían adoptarse las medidas procesales correspondientes, de acuerdo con las decisiones judiciales y el avance de la causa.