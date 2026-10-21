Emma Stone ayudó a concretar un giro clave durante el documental sobre la estafadora Elizabeth Holmes

La ganadora del Oscar colaboró detrás de escena con los realizadores de You Can See Everything, la producción que aborda la historia de la fundadora de Theranos. Su intervención permitió conectar al equipo con Amanda Seyfried, quien interpretó a Holmes en la serie The Dropout y terminó sumándose al proyecto.

Hoy 08:38

Emma Stone tuvo un papel importante detrás de escena en el desarrollo de You Can See Everything, un documental centrado en Elizabeth Holmes, la fundadora de la compañía tecnológica Theranos, cuyo ascenso y caída se convirtieron en uno de los casos más resonantes de Silicon Valley.

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La actriz ganadora del Oscar colaboró con los realizadores y los ayudó a establecer contacto con Amanda Seyfried, quien interpretó a Holmes en la miniserie The Dropout. Ese vínculo resultó clave para que Seyfried terminara participando en el documental.

Elizabeth Holmes y su caracterización por parte de Amanda Seyfried.

La producción retoma la historia de Holmes, quien alcanzó notoriedad por presentar a Theranos como una empresa capaz de revolucionar los análisis de sangre mediante una tecnología innovadora. Sin embargo, la compañía quedó envuelta en un escándalo por las fallas de sus métodos y las afirmaciones engañosas sobre sus capacidades.

La participación de Seyfried aporta una conexión particular con la historia, ya que la actriz ya había interpretado a Holmes en una ficción televisiva que reconstruyó el crecimiento de Theranos y el posterior derrumbe de su fundadora.

La intervención de Stone muestra cómo los vínculos dentro de la industria audiovisual pueden influir en el desarrollo de una producción documental y facilitar el acceso a figuras que tienen una relación directa con la historia que se busca contar.