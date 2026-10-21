Añatuya se asoma a un día soleado: temperaturas agradables para hoy Miércoles 21 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta soleado y agradable, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo, se anticipan cambios en los próximos días.

Hoy 08:21

Esta mañana, los añatuyenses despertaron con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 15.8 °C y una sensación térmica de 14.4 °C. La humedad en la zona se mantiene en un 80%, lo que puede generar algo de incomodidad para algunos durante el día.

Se espera que a medida que avancen las horas, las temperaturas alcancen un máximo de 32.9 °C, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre. Con vientos del este a 10.8 km/h, el clima se presenta favorable para paseos y encuentros familiares.

No obstante, el pronóstico para mañana indica que habrá lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima de 20 °C y una máxima de 24.7 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas que podría afectar sus planes.

El viernes, la situación no mejora del todo, ya que se anticipa un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19.4 °C de mínima y 23.8 °C de máxima. Esta tendencia de clima variable podría continuar, generando incertidumbre en la rutina diaria de los añatuyenses.

En resumen, hoy los habitantes de Añatuya disfrutarán de un día soleado con temperaturas entre 15.3 °C y 32.9 °C. Sin embargo, se recomienda estar atentos al pronóstico del tiempo para los próximos días, ya que se avecinan lluvias y un clima más fresco.

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