El papa León XIV retomó la audiencia general y agradeció las oraciones por su recuperación

A cuatro días de recibir el alta médica, el Sumo Pontífice volvió a encabezar la audiencia en la plaza de San Pedro, retomó sus catequesis y expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido.

Hoy 08:23

El papa León XIV encabezó este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro, a pocos días de haber recibido el alta médica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Roma.

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El Pontífice había permanecido internado en el Policlínico A. Gemelli, donde le realizaron la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma. Tras dejar el hospital el pasado sábado, retomó progresivamente su agenda.

Durante la audiencia, León XIV dedicó sus primeras palabras a quienes lo acompañaron durante estos días. “Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó.

Un mensaje sobre la familia y el matrimonio

En su catequesis, el Papa retomó la reflexión sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes y centró buena parte de su mensaje en la familia y el matrimonio.

“La donación recíproca del hombre y de la mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, motiva la exigencia de la plena fidelidad y de la indisoluble unidad de los cónyuges”, sostuvo.

Además, señaló que “el amor conyugal no se limita al atractivo erótico, sino que abarca toda la voluntad de los esposos”, y destacó la importancia del afecto, la ternura, la procreación y la educación de los hijos.

La posible visita a la Argentina

Mientras el Pontífice avanza con su recuperación, desde el Gobierno argentino sostienen que continúan las conversaciones con el Vaticano por una eventual visita de León XIV al país.

La organización sigue adelante y, según habían indicado oficialmente, la Argentina se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”, a la espera de definiciones sobre una posible fecha.