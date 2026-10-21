Con Discapacidad y morosidad en el centro del debate, Diputados encara este miércoles una sesión clave

Oficialismo y oposición volverán a medir fuerzas en una sesión cargada de proyectos sensibles y negociaciones hasta último momento. La actividad en el recinto comenzará al mediodía.

Hoy 08:09

La Cámara de Diputados afrontará este miércoles una sesión especial con una agenda extensa y varios temas de fuerte impacto político y social. El oficialismo llega confiado en reunir el quórum y sostener sus dictámenes, mientras la oposición buscará introducir cambios en algunos de los puntos más sensibles.

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La convocatoria está prevista para las 12 del mediodía y se espera una jornada larga, con negociaciones que podrían extenderse hasta entrada la madrugada.

Entre los principales temas aparecen los proyectos vinculados con Discapacidad, morosidad familiar, propiedad privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

Discapacidad, uno de los ejes centrales

Uno de los puntos más relevantes será el tratamiento de iniciativas relacionadas con Discapacidad. El oficialismo impulsa un proyecto que incorpora beneficios previstos en la normativa vigente, aunque sin mantener el carácter de emergencia que reclama la oposición.

Desde los bloques opositores buscan prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con el argumento de acelerar respuestas sobre pensiones pendientes, compensaciones a prestadores y otras obligaciones del sistema.

La oposición cuestiona además que la propuesta oficialista no garantice de manera suficiente el financiamiento ni el pago de deudas acumuladas con prestadores.

Morosidad y endeudamiento familiar

Otro de los temas que promete generar cruces es el relacionado con las deudas de las familias.

El dictamen impulsado por sectores oficialistas pone el foco en mejorar la información que reciben los usuarios al momento de acceder a créditos y prevenir situaciones irregulares.

En cambio, sectores opositores promueven un esquema de regularización y alivio financiero, con planes de refinanciación para personas en mora y límites vinculados con la capacidad de pago.

Propiedad privada y otros proyectos

La sesión también incluirá el proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos.

Además, se tratará una iniciativa destinada a reforzar la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, surgida en medio de la preocupación por fallas en los controles sanitarios.

El temario se completa con un proyecto para endurecer las sanciones frente a hechos de vandalismo rural.

Con este escenario, La Libertad Avanza buscará hacer valer sus acuerdos legislativos y avanzar con sus iniciativas, mientras la oposición intentará aprovechar cada votación para modificar el rumbo de una sesión que se perfila como una de las más intensas de las últimas semanas.