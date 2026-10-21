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Termas de Río Hondo: temperaturas en ascenso para hoy Miércoles 21 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo son favorables, con un día soleado y temperaturas agradables. Se espera una variabilidad en el clima para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses disfrutarán de un clima soleado con temperaturas que alcanzarán un máximo de 25.9 °C. La temperatura actual es de 16.5 °C, con una sensación térmica de 15.4 °C, ideal para realizar actividades al aire libre.

La humedad se encuentra en un 73%, lo que podría generar una sensación de calor moderada durante la tarde. El viento sopla a 8.6 km/h desde el noreste, brindando un alivio a la calidez del día.

Para mañana, se prevé que el clima cambie a cubierto, con mínimas de 18.3 °C y máximas de 22.4 °C. Esto marcará una transición hacia condiciones menos soleadas, aunque todavía agradables.

En cuanto al viernes, el pronóstico indica que podrían haber lluvias irregulares en las cercanías, con temperaturas mínimas de 17.5 °C y máximas de 22.9 °C. Es recomendable que los termenses estén atentos a las actualizaciones del clima.

En resumen, hoy el clima en Termas de Río Hondo se presenta como un día ideales para disfrutar del sol, con temperaturas agradables y condiciones mayormente soleadas. La mínima será de 16.2 °C y la máxima alcanzará los 25.9 °C, mientras que para los próximos días se anticipan cambios en las condiciones climáticas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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