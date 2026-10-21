Scarlet Stallone liderará la adaptación del fenómeno de terror Fears to Fathom

SRYN Productions, la productora de Sylvester Stallone, adquirió los derechos de la franquicia de videojuegos de terror psicológico creada por Mukul Negi.

Hoy 07:38

Scarlet Stallone encabezará el proyecto de adaptación al cine y la televisión de Fears to Fathom, la exitosa franquicia de terror psicológico creada por el desarrollador Mukul Negi, conocido como Rayll. La productora SRYN Productions, propiedad de Sylvester Stallone, adquirió los derechos para llevar las historias del videojuego a nuevos formatos audiovisuales.

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A diferencia de otras propuestas del género que recurren a criaturas sobrenaturales, Fears to Fathom se caracteriza por una antología de relatos independientes que exploran situaciones cotidianas que pueden convertirse en experiencias aterradoras. La propuesta construye el miedo a partir de escenarios reconocibles y de la posibilidad de que los acontecimientos narrados le sucedan a cualquier persona.

Según informó Deadline, Scarlet trabajará junto con Negi para trasladar esa identidad narrativa al cine y la televisión.

El propio Sylvester Stallone expresó su entusiasmo por el proyecto y recordó su vínculo con los videojuegos. “He jugado a videojuegos desde antes de saber leer, y la primera vez que jugué a Fears to Fathom, me enganché. He jugado a todos desde entonces”, afirmó.

Una adaptación centrada en el terror psicológico

Por su parte, Negi destacó la comprensión de Scarlet sobre los elementos que distinguen a la franquicia y manifestó su entusiasmo por la colaboración con la productora.

“Scarlet entendió de inmediato que lo que hace que Fears to Fathom funcione no son solo los sustos, sino la sensación de que estas situaciones le podrían pasar a cualquiera. Estoy encantado de trabajar con ella y con SRYN Productions para llevar esa misma tensión y autenticidad a un nuevo medio”, señaló el creador.

Negi lanzó el primer videojuego de la saga en 2021, mientras cursaba sus estudios universitarios en Delhi, India. Desde entonces, la franquicia consolidó su propuesta mediante historias independientes que combinan el suspenso psicológico con situaciones de la vida diaria.

El presente de Scarlet Stallone

Scarlet Stallone es conocida por su participación en Tulsa King, la serie de Paramount+ protagonizada por su padre. Allí interpreta a Spencer, una antigua cuidadora en el rancho de Margaret que es contratada como camarera por Dwight, el personaje de Sylvester Stallone.

Está previsto que la actriz vuelva a interpretar ese papel en la próxima temporada de la producción.

Con la adquisición de los derechos de Fears to Fathom, SRYN Productions apuesta por una franquicia que construye el horror a partir de lo cotidiano y busca trasladar a la pantalla una de las características centrales de su éxito: hacer que el espectador sienta que el peligro podría estar mucho más cerca de lo que imagina.