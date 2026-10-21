Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2026 | 28º
X
Mascotas

Buscan a la familia de un cachorro Pitbull que apareció en una casa y no quiere irse

El perrito llegó este miércoles por la mañana a una vivienda y permanece allí desde entonces. Tiene un collar negro, se encuentra en buen estado y es muy cariñoso. Piden ayuda para encontrar a sus dueños.

Hoy 22:59
Perro perdido

Una familia se comunicó con Diario Panorama para solicitar colaboración en la búsqueda de los dueños de un perrito que apareció este miércoles por la mañana en su domicilio y desde entonces no se ha retirado del lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató la persona que lo está cuidando momentáneamente, se trataría de un cachorro de raza Pitbull, que lleva puesto un collar negro y presenta un buen estado de cuidado, por lo que presumen que tiene una familia que podría estar buscándolo.

"Desde esta mañana llegó a mi domicilio y no se va. Es muy amoroso. Tiene un collar negro y se lo ve bien cuidado", comentó.

Con la intención de que pueda regresar a su hogar, solicitaron ayuda para difundir el caso y encontrar a sus propietarios.

Quienes reconozcan al animal pueden comunicarse al 3854765424. Como medida de seguridad, se solicitará una fotografía del perrito para comprobar que quien lo reclame sea efectivamente su dueño.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. Denunciaron a un empresario del ámbito local por violencia de género y abuso sexual
  4. 4. Confirman la prisión perpetua para Diego Garzón por el asesinato de Nahiara Gorosito
  5. 5. Se entregó Braian Trejo, el joven acusado de matar a su padre tras una violenta discusión por una moto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT