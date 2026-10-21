Buscan a la familia de un cachorro Pitbull que apareció en una casa y no quiere irse

El perrito llegó este miércoles por la mañana a una vivienda y permanece allí desde entonces. Tiene un collar negro, se encuentra en buen estado y es muy cariñoso. Piden ayuda para encontrar a sus dueños.

Hoy 22:59

Una familia se comunicó con Diario Panorama para solicitar colaboración en la búsqueda de los dueños de un perrito que apareció este miércoles por la mañana en su domicilio y desde entonces no se ha retirado del lugar.

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Según relató la persona que lo está cuidando momentáneamente, se trataría de un cachorro de raza Pitbull, que lleva puesto un collar negro y presenta un buen estado de cuidado, por lo que presumen que tiene una familia que podría estar buscándolo.

"Desde esta mañana llegó a mi domicilio y no se va. Es muy amoroso. Tiene un collar negro y se lo ve bien cuidado", comentó.

Con la intención de que pueda regresar a su hogar, solicitaron ayuda para difundir el caso y encontrar a sus propietarios.

Quienes reconozcan al animal pueden comunicarse al 3854765424. Como medida de seguridad, se solicitará una fotografía del perrito para comprobar que quien lo reclame sea efectivamente su dueño.