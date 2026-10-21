Buscan a la familia de un cachorro Pitbull que apareció en una casa y no quiere irse

El perrito llegó este miércoles por la mañana a una vivienda y permanece allí desde entonces. Tiene un collar negro, se encuentra en buen estado y es muy cariñoso. Piden ayuda para encontrar a sus dueños.
Una familia se comunicó con Diario Panorama para solicitar colaboración en la búsqueda de los dueños de un perrito que apareció este miércoles por la mañana en su domicilio y desde entonces no se ha retirado del lugar.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según relató la persona que lo está cuidando momentáneamente, se trataría de un cachorro de raza Pitbull, que lleva puesto un collar negro y presenta un buen estado de cuidado, por lo que presumen que tiene una familia que podría estar buscándolo.
"Desde esta mañana llegó a mi domicilio y no se va. Es muy amoroso. Tiene un collar negro y se lo ve bien cuidado", comentó.
Con la intención de que pueda regresar a su hogar, solicitaron ayuda para difundir el caso y encontrar a sus propietarios.
Quienes reconozcan al animal pueden comunicarse al 3854765424. Como medida de seguridad, se solicitará una fotografía del perrito para comprobar que quien lo reclame sea efectivamente su dueño.