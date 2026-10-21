Se entregó Braian Trejo, el joven acusado de matar a su padre tras una violenta discusión por una moto

El joven de 22 años era intensamente buscado por la Policía tras la muerte de Julio Trejo, quien permaneció ocho días internado luego de sufrir graves lesiones en la cabeza durante un episodio ocurrido en el barrio General Paz.

Hoy 15:22

Luego de permanecer prófugo, Braian Daniel Trejo, de 22 años, se entregó este miércoles ante las autoridades, en el marco de la investigación por la muerte de su padre, Julio Etergidio Trejo, de 60 años, quien falleció tras una violenta discusión familiar ocurrida en el barrio General Paz, de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

El joven era intensamente buscado por la Policía desde que se conoció la gravedad del episodio que terminó con su padre internado en terapia intensiva. Finalmente, tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, Trejo se presentó ante las autoridades y quedó detenido, a disposición de la Justicia.

El hecho que originó la investigación ocurrió durante la noche del lunes 12 de octubre, alrededor de las 21.30, en una vivienda ubicada en la intersección de Primer Pasaje y Lomas, en el mencionado complejo habitacional.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conflicto se habría desencadenado cuando Julio Trejo se negó a permitir que su hijo retirara una motocicleta del domicilio. La discusión fue subiendo de tono hasta derivar en un forcejeo entre ambos.

En esas circunstancias, el hombre de 60 años habría caído al suelo y golpeado violentamente su cabeza contra una pila de ladrillos. Según una de las hipótesis investigadas, su hijo también lo habría agredido con un adoquín en la cabeza, provocándole graves lesiones.

Tras el violento episodio, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia, donde los médicos constataron que presentaba un severo traumatismo de cráneo con hundimiento óseo. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital Regional Ramón Carrillo.

Allí permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva durante ocho días, hasta que finalmente falleció el martes 20 de octubre, alrededor de las 11.25, pese a los esfuerzos del personal médico.

La muerte del hombre, quien se desempeñaba como empleado municipal, generó una profunda conmoción entre sus familiares y allegados, mientras la investigación judicial avanzaba bajo la carátula preventiva de homicidio.

Con la entrega de Braian Trejo, la causa ingresa ahora en una nueva etapa. La Justicia deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del violento episodio, determinar la responsabilidad del joven y resolver su situación procesal.