“Qué no lo larguen nunca”: el fuerte pedido de la abuela de la niña de 10 años embarazada

Familiares y allegados hablaron con Noticiero 7 tras conocerse el aberrante caso. La abuela pidió justicia, mientras que una maestra y un tío aportaron nuevos testimonios sobre la menor y su entorno.

Hoy 15:22

La investigación por el embarazo de una niña de 10 años continúa generando conmoción en Colonia Dora, donde familiares y personas cercanas a la menor expresaron su sorpresa y dolor por lo sucedido.

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En una cobertura de Noticiero 7, una de las voces más fuertes fue la de su abuela, Norma Gómez, quien reconoció que todavía intenta comprender lo ocurrido.

“Me ha tomado por sorpresa y no lo puedo explicar todavía”, expresó. Según contó, aún no había podido conversar en profundidad con su hija para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

La mujer señaló además que conocían al hombre que se encuentra bajo custodia en el marco de la investigación, aunque sostuvo que el vínculo se habría iniciado a través del teléfono. “Yo siempre le decía a mi hija que no confíe mucho”, recordó.

“Nunca noté nada raro”

También habló Lucrecia Tévez, maestra de la niña, quien contó que la menor cursa quinto grado y que nunca había advertido comportamientos que llamaran su atención.

“Es una niña tranquila, hace las tareas. Nunca he notado nada raro, ninguna conducta rara de parte de ella”, afirmó.

La docente agregó que la alumna tampoco había manifestado malestares o síntomas durante las clases. “Nunca se ha descompuesto, nunca me ha dicho que se sentía mal”, explicó.

Además, remarcó el fuerte impacto que provocó el caso en la comunidad: “Es algo muy triste lo que está pasando”.

Por su parte, Gustavo Migueles, tío de la menor, también expresó su sorpresa y aseguró que el hombre investigado no sería oriundo de la zona, aunque habría sido visto acompañando en algunas oportunidades a integrantes de la familia.

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El contundente pedido de la abuela

Sobre el cierre de la entrevista, Norma Gómez reclamó que se esclarezca lo sucedido y lanzó un fuerte pedido: “Qué se haga justicia y nunca lo larguen”.

La mujer explicó que el caso también removió una experiencia traumática que atravesó durante su propia infancia. “Yo he pasado por lo mismo y sé lo que se sufre”, manifestó.

La causa continúa bajo reserva judicial, mientras se desarrollan las medidas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el embarazo y establecer eventuales responsabilidades.

Debido a que el caso involucra a una menor de edad, se mantiene resguardada toda información que pueda permitir su identificación, al tiempo que las autoridades avanzan con las medidas de protección correspondientes.