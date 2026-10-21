Pelea violenta entre jóvenes en fiesta clandestina en Catamarca

Un violento enfrentamiento entre jóvenes en una fiesta clandestina en San Pedro, Catamarca, ha generado preocupación por la falta de controles en estos eventos peligrosos.

Hoy 15:32

Durante la noche del viernes 16 de octubre, se registró un incidente violento en la localidad de San Pedro, departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca, donde varias jóvenes se agredieron físicamente tras una fiesta clandestina. El episodio fue documentado en un video que rápidamente se volvió viral, mostrando a mujeres involucradas en la pelea mientras otros asistentes, en lugar de intervenir, optaron por grabar la escena con sus teléfonos celulares.

Un vecino de la zona proporcionó su testimonio sobre la situación, indicando que estos encuentros son organizados por estudiantes y jóvenes en espacios privados, sin las adecuadas medidas de seguridad. El hombre destacó que estos eventos son conocidos como «fiestas clandestinas» y suelen reunir a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años. Además, hizo hincapié en la falta de seguridad, tanto privada como policial, en estos eventos que pueden resultar peligrosos.

El testigo también mencionó que no se trata de un hecho aislado, ya que en San Pedro se han producido entre tres y cuatro episodios similares en un corto período de tiempo. «En San Pedro ya, sacando cuenta, deben ser como tres, cuatro, más o menos, que terminan de esta clase», expresó el vecino. Asimismo, se informó sobre la existencia de otros videos que documentan peleas ocurridas durante la misma noche, aunque la veracidad de esta información aún no ha podido ser confirmada.

La situación ha reavivado los cuestionamientos por la falta de controles en las reuniones juveniles en la localidad. Según el relato del vecino, los reclamos de los residentes son constantes, pero no han obtenido respuestas satisfactorias de las autoridades. «Siempre los vecinos, digamos, reclaman todo eso», agregó, subrayando que «no hay solución» a este problema persistente.

Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales por parte de las autoridades locales ni de los organismos de seguridad que aclaren las circunstancias del hecho, la identidad de los involucrados o si hubo personas que necesitaran atención médica tras la pelea. La falta de información oficial ha dejado a la comunidad en un estado de incertidumbre respecto a qué medidas se tomarán para prevenir futuros incidentes.

Los organismos competentes serán los encargados de determinar responsabilidades y adoptar medidas en caso de recibir denuncias o pruebas suficientes sobre la situación. La comunidad de San Pedro y las localidades circundantes del departamento Santa Rosa aguardan respuestas sobre los controles y protocolos que se implementarán en el futuro para garantizar la seguridad en eventos juveniles, mientras los videos que documentan los hechos continúan circulando entre los habitantes.