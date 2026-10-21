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Con un doblete de Nico Paz, Como goleó a Manchester United por la Champions

El mediocampista convirtió por duplicado y dio una asistencia para que su equipo le gane por 4-1 como local al conjunto inglés.

Hoy 15:55
Nico Paz

Nico Paz marcó dos tantos en la goleada de Como ante Manchester United por 4-1, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Champions League. El mediocampista también dio una asistencia, fue la gran figura del encuentro disputado en Italia y se registró ovacionado.

La primera conquista llegó a los 2 minutos de juego, con un gran remate de zurda al segundo palo, y luego repitió a los 12 del complemento, tras haber recuperado la pelota y protagonizar una gran corrida previa a la suave definición. En el medio le sirvió el grito al griego Anastasios Douvikas, a los 4 del epílogo.

El último gol de Como lo hizo el español Jacobo Ramón, a los 31, gracias a una asistencia de Máximo Perrone: el futbolista surgido de Vélez fue titular, al igual que Nico Paz. El descuento de Manchester United llegó en el adicional por medio del neerlandés Joshua Zirkzee, quien había entrado desde el banco.

La victoria dejó al equipo italiano con seis puntos y a la expectativa en su lucha por estar entre los ocho primeros que consigan la clasificación a los octavos de final. En la otra vereda, los ingleses tienen tres unidades y deberán revertir su imagen en las cinco jornadas que quedan si quiere avanzar de ronda.

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