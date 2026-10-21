Le pidieron plata, no les dio y le llevaron hasta la pava eléctrica

Una vecina del barrio Borges 1° Ampliación, sufrió el robo de varios bienes. Señaló a la pareja sospechosa. Detuvieron a la mujer en el Huaico Hondo, sector La Cantera.

Hoy 11:25

Este miércoles a las siete de la mañana se realizaron cinco allanamientos de domicilios, operativos a cargo de la Departamental 17 en jurisdicción de Comisaría Novena, en el barrio Huaico Hondo, en el sector conocido como La Cantera.

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En una de las viviendas se pudo dar con el paradero de Yanina García (33), ya conocida en el ambiente policial por múltiples ingresos por causas similares y quedó detenida. En el lugar se secuestró además una pava eléctrica de acero inoxidable. Este era una de los artículos buscados y denunciado como robado.

La causa

Todo comenzó el pasado sábado 10 de octubre, cuando Yanina García junto a Carlos “Caia” Vásquez llegaron al domicilio de una vecina en el barrio Borges 1° Ampliación. La mujer indicó que conocía de vista estas dos personas y que visiblemente estaban influencia de alguna sustancia y le pidieron dinero. Ella les dijo que no tenía y la pareja se retiró.

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Tras unos minutos ella salió a realizar una compra y retornó a su hogar pasados unos 15 minutos, momento en el que vio la puerta forzada y al ingresar notó el faltante de varios bienes:

una bicicleta MTB marca Trek rodado 29 de color azul

una paellera marca Essen de color marrón

un termo Stanley de color marrón

una pava eléctrica

A partir de ese momento comenzó una investigación que concluyó con la detención de García y el secuestro de uno d ellos bienes. Mientras tanto se continúa en la búsqueda del otro sospechoso y de los demás artículos robados.

Los allanamientos contaron con la participación de personal de la Departamental 17, Comisaría Novena, Cuerpo Guardia de Infantería y de Cuerpo de Interceptoras. La causa se encuentra bajo la órbita judicial de la Fiscal Eugenia Callegaris y el Juez Héctor Salomón.