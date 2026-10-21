Italia imputará a menores de 14 años tras los saqueos en Milán

En un video publicado en redes sociales, la primera ministra Giorgia Meloni calificó de "dolorosa y aterradora" la presencia de tantos jóvenes entre los alborotadores.

Hoy 10:27

Italia anunció este martes nuevas medidas de seguridad destinadas a hacer frente a los actos de violencia que causaron daños en la zona comercial del centro de Milán durante las protestas del fin de semana, que involucraron a muchos menores de edad en el saqueo de tiendas y el incendio intencionado de propiedades.

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En un video publicado en redes sociales, la primera ministra Giorgia Meloni calificó de "dolorosa y aterradora" la presencia de tantos jóvenes entre los alborotadores. "Los jóvenes... acudieron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse a sí mismos mientras lo hacían", señaló. "Es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a imitar por otros".

El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros italiano entra en vigor inmediatamente, ante la posibilidad de que los altercados se repitan este fin de semana en Milán, pero debe convertirse en ley dentro del plazo constitucional de 60 días, con posibilidad de modificaciones durante su tramitación parlamentaria.

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El documento contempla el despliegue de 500 soldados adicionales en Milán hasta finales de año. Establece que los padres deberán hacerse cargo de los daños causados por sus hijos menores. Y facilita el procesamiento judicial de menores, estableciendo la presunción de que toda persona mayor de 14 años es capaz de comprender sus propios actos, salvo que se pruebe lo contrario.

Meloni añadió que su Gobierno ampliará la capacidad de los centros de detención y reforzará el sistema de justicia juvenil con más jueces.

10 claves de las nuevas medidas

Nuevo delito de participación violenta en manifestaciones. Se castiga la participación en grupo en actos violentos que pongan en peligro la seguridad pública, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (22.500 dólares).

Penas más duras por violencia agravada. Las sanciones aumentan cuando los participantes llevan el rostro cubierto o causan lesiones a terceros.

Responsabilidad económica de los padres. Los manifestantes serán responsables de pagar los daños materiales que causen. Y, en el caso de menores, se refuerzan los mecanismos para reclamar a sus progenitores, incluidos los daños ocasionados a bienes públicos. Además, los padres de menores que cometan delitos podrán recibir multas de entre 500 y 1.000 euros, que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

Retención preventiva de menores. La policía podrá aplicar la detención preventiva, norma que estaba en el Parlamento para su aprobación, también a adolescentes de entre 14 y 17 años cuando concurran las condiciones previstas por la norma.

Detención diferida. Se amplía a determinados delitos cometidos durante manifestaciones la posibilidad de detener al sospechoso posteriormente, a partir de las pruebas disponibles.

Presunción de imputabilidad a partir de los 14 años. El decreto introduce una presunción de capacidad de culpabilidad para los menores de esa edad, salvo que se demuestre lo contrario. El Gobierno ya había aprobado una norma sobre la capacidad de los menores de 14 a 17 años para comprender sus actos, pero estaba pendiente de tramitación parlamentaria.

Más penas para quienes organicen disturbios. Se contemplan sanciones de entre cuatro y doce años de prisión para determinadas conductas de promoción u organización de grupos destinados a cometer actos violentos, incluso mediante herramientas digitales.

Persecución de las agresiones a policías. Se facilita la actuación de oficio ante lesiones a agentes de policía y funcionarios de seguridad pública.

Refuerzo de la seguridad en Milán. Se prevé el despliegue de 500 militares adicionales para apoyar la seguridad de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026. Según los medios, el presidente de la República, Sergio Mattarella, frenó dar competencias policiales, como arrestar, a los soldados.

Prohibición de asistir a concentraciones. Los responsables de comportamientos perjudiciales para personas o bienes durante los cinco años anteriores podrán tener prohibido participar en concentraciones públicas. Esta medida también podrá aplicarse a menores de más de 14 años.