Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
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Jueves 22 de octubre:
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Monte Quemado (dpto. Copo) y Pinto (dpto. Mitre)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Rodeo de Valdez, Los Núñez y Chauchilla (dpto. Rio Hondo)
de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de El Corralito, La Bolsa, La Bajada y El Ojito (dpto. Pellegrini).
Viernes 23 de octubre:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Independencia y Reconquista de la ciudad Capital;
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini), Simbol, Villa Silípica y Chañar Pujio (dpto. Silípica)
de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Beltrán (dpto. Robles), El Barrial y Santa Inés (dpto. Banda)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (barrios Islas Malvinas y Oeste)
de 10:30 a 13:00 hs afectando a la localidad de Santa María (dpto. Capital)
de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte del barrio John Kennedy (comprendido entre Nazareth, Dr. Nicolás Leiva, Dr. Amado Afur y Pio XII).