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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 OCT 2026 | 25º
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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectaran a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:31

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 22 de octubre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Monte Quemado (dpto. Copo) y Pinto (dpto. Mitre)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Rodeo de Valdez, Los Núñez y Chauchilla (dpto. Rio Hondo)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de El Corralito, La Bolsa, La Bajada y El Ojito (dpto. Pellegrini).

Viernes 23 de octubre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Independencia y Reconquista de la ciudad Capital;

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini), Simbol, Villa Silípica y Chañar Pujio (dpto. Silípica)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Beltrán (dpto. Robles), El Barrial y Santa Inés (dpto. Banda)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (barrios Islas Malvinas y Oeste)

de 10:30 a 13:00 hs afectando a la localidad de Santa María (dpto. Capital)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte del barrio John Kennedy (comprendido entre Nazareth, Dr. Nicolás Leiva, Dr. Amado Afur y Pio XII).

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