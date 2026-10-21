Cuando no te va a tocar: un camión volcó y aplastó dos autos

En un video se puede ver cuando el camión se desestabiliza y se precipita sobre los dos vehículos que se encontraban cerca de una parada de autobús, frente a una estación de tren.
Un camión cargado de aserrín se volcó y cayó sobre dos autos que estaban estacionados, desparramando gran parte de su carga.
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El hecho se registró en Suzano, en el estado brasileño de Sao Paulo.
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En un video se puede ver cuando el camión se desestabiliza y se precipita sobre los dos vehículos que se encontraban cerca de una parada de autobús, frente a una estación de tren.
Los bomberos informaron que nadie resultó herido, aunque tres persona fueron atendidas por el servicio de urgencias.