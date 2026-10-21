Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI en España, pero le exigieron un encuentro con Pedro Sánchez

La Casa Real española le recordó al Gobierno argentino que una audiencia con el monarca debía estar acompañada por una reunión con el presidente del Ejecutivo. La tensión política entre Milei y Sánchez volvió a impedir el encuentro.

Hoy 15:38

El presidente Javier Milei intentó concretar una reunión con el rey Felipe VI durante su visita a Madrid, pero desde el Palacio de la Zarzuela le recordaron que, de acuerdo con las prácticas institucionales españolas, una audiencia con el monarca debía incluir también un encuentro con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien el mandatario argentino mantiene una fuerte confrontación política.

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Según trascendió de fuentes de la Casa Real citadas por la agencia EFE, el Gobierno argentino manifestó informalmente su interés en organizar una audiencia con Felipe VI, aunque no llegó a presentar una solicitud oficial. La respuesta de Zarzuela fue que cualquier encuentro de esas características debía ajustarse al protocolo habitual para las visitas de jefes de Estado extranjeros.

Esta condición terminó por frustrar la posibilidad de una reunión, debido a que Milei no tenía previsto mantener ningún contacto con Sánchez, a quien volvió a cuestionar duramente durante sus actividades en la capital española.

Milei aseguró que tiene una excelente relación con el rey

Durante su participación en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino se refirió a su vínculo con Felipe VI y explicó por qué no pudo concretar una audiencia durante su estadía.

"Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey", expresó Milei, al tiempo que aseguró mantener una "excelente relación" con el monarca español.

Además, sostuvo que espera poder reunirse con Felipe VI en una próxima visita al país europeo y atribuyó la falta de un encuentro a una "imposibilidad de agendas".

Sin embargo, desde la Casa Real aclararon que el impedimento responde al criterio institucional que establece la coordinación de las audiencias del rey con el Ejecutivo español.

Nuevas críticas contra Pedro Sánchez

La imposibilidad de concretar el encuentro se produjo en medio de un nuevo capítulo de tensión entre los gobiernos de Argentina y España.

Durante su intervención pública en Madrid, Milei volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador". También sostuvo que el liberalismo debía sacar a los socialistas "a patadas".

El mandatario argentino dejó en claro que no está dispuesto a mantener una reunión con el dirigente socialista, profundizando así las diferencias políticas que ambos mantienen desde hace tiempo.

Una visita a Madrid sin contactos con el Gobierno español

La agenda presidencial de este miércoles incluyó distintas actividades académicas y políticas, pero ninguna reunión con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Milei participó de un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y mantuvo contactos con integrantes de la Fundación Disenso, organización vinculada al partido Vox.

Asimismo, tenía previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien mantiene una relación de afinidad política.

De esta manera, el presidente argentino continúa su visita a España con encuentros vinculados a sectores políticos cercanos a sus ideas, mientras permanece distante del Gobierno nacional español.

La Casa Real, por su parte, mantuvo su postura protocolar, por lo que Milei deberá esperar una nueva oportunidad para concretar la audiencia que pretende mantener con Felipe VI.