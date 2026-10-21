EN VIVO I Bayern Munich y Arsenal protagonizan un partidazo por la Champions League

El conjunto alemán recibirá este miércoles a los Gunners en el Allianz Arena, por la tercera fecha de la fase de liga. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse entre los protagonistas del certamen europeo.
La Champions League 2026/27 tendrá este miércoles 21 uno de los encuentros más atractivos de su tercera jornada. Bayern Munich y Arsenal se enfrentarán desde las 16 (hora argentina) en el Allianz Arena, en un duelo entre dos grandes candidatos a pelear por el título continental.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO