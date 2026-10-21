Alivio por la salud del papa León XIV: no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su visita a la Argentina

El Vaticano confirmó que el tumor maligno que le extirparon estaba localizado y que no será necesario realizar tratamientos adicionales. La noticia renueva las esperanzas de que el Sumo Pontífice pueda concretar su viaje al país previsto para noviembre.

Hoy 16:19

El Vaticano dio a conocer este miércoles 21 de octubre un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV, con noticias alentadoras tras la operación a la que fue sometido por un cáncer de pulmón. Los especialistas confirmaron que no necesitará tratamiento oncológico adicional, lo que genera tranquilidad entre los fieles y aumenta las expectativas por su próxima visita a la Argentina.

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Según informó la Santa Sede, los estudios realizados sobre el tejido extraído durante la intervención quirúrgica ratificaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, pero determinaron que la enfermedad se encontraba localizada.

"Los resultados confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una posterior evaluación oncológica confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", señalaron fuentes oficiales del Vaticano.

Una recuperación favorable tras la cirugía

El pontífice, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho luego de detectar un tumor maligno.

La operación se desarrolló sin complicaciones y, durante los días posteriores, León XIV mostró una evolución favorable que permitió que recibiera el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre.

Un día después, el domingo, el Papa reapareció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, donde agradeció las oraciones de los fieles y el trabajo del personal médico que lo acompañó durante su internación.

En esa oportunidad, también manifestó su intención de retomar progresivamente sus actividades habituales.

Crece la expectativa por su llegada a la Argentina

La noticia sobre su recuperación cobra especial relevancia debido a que León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira apostólica por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú.

El diagnóstico de cáncer de pulmón había generado incertidumbre sobre la posibilidad de concretar el recorrido, especialmente por los tiempos de recuperación que demanda una cirugía de estas características.

Sin embargo, el cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, ya había señalado que no existían impedimentos clínicos para que el pontífice pudiera afrontar el viaje programado entre el 6 y el 17 de noviembre.

Mientras tanto, el Gobierno argentino continúa con los preparativos para recibir al máximo representante de la Iglesia Católica, en coordinación con las autoridades de la Santa Sede.

La confirmación de que no necesitará tratamientos oncológicos adicionales representa un avance importante en su recuperación, aunque la realización definitiva de la gira estará sujeta a su evolución y a las decisiones del Vaticano.