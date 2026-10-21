Juicio a policía por agresiones a hinchas en Salta

Un policía de Salta es acusado de realizar agresiones a hinchas jujeños durante un partido de fútbol, lo que ha motivado un juicio penal por vejaciones.

Hoy 16:31

El 24 de mayo de 2023, antes del inicio del partido entre Gimnasia y Tiro de Salta y Esgrima de Jujuy en el estadio Michel Torino, un policía de Salta se vio involucrado en un incidente que ha llevado a una acusación formal en su contra. Según la versión de la acusación fiscal, el efectivo policial, que estaba asignado a la seguridad del evento deportivo, realizó una serie de acciones que han sido catalogadas como cuestionables y agresivas.

De acuerdo con los informes, el policía se acercó a la zona del alambrado que separaba a los hinchas jujeños del campo de juego, donde procedió a arrancar de manera brusca una bandera que estaba sujeta. Este acto provocó una fuerte reacción entre los aficionados, quienes se mostraron indignados por la acción del oficial. Además, se alega que el policía regresó al alambrado y escupió en dirección a los hinchas, lo que intensificó la tensión en el ambiente.

Los hechos fueron documentados a través de imágenes de videovigilancia que se han incorporado a la investigación, así como material audiovisual que fue compartido por diversos medios de comunicación. La recopilación de testimonios de testigos presenciales y la revisión de informes policiales también han sido esenciales para el avance del caso.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, ha formulado una acusación formal ante la Oficina Judicial de Garantías contra el policía, quien es considerado el presunto autor del delito de vejaciones. En su fundamentación, la fiscal argumentó que las acciones del policía constituyeron un trato denigrante y humillante hacia los espectadores, lo cual es incompatible con las funciones de seguridad que debía cumplir durante el partido.

Con los elementos probatorios reunidos, Geria ha solicitado que la causa avance hacia la instancia de juicio. Esto incluye la presentación de prueba documental y testimonial que será fundamental para el debate judicial. La fiscal también ha requerido que se establezca una audiencia de control de acusación, la cual se llevará a cabo en un futuro próximo.

Este caso subraya la importancia de la conducta de los cuerpos de seguridad en eventos deportivos, donde su deber es garantizar el orden y la seguridad de todos los asistentes. La actuación del policía en este incidente ha sido objeto de críticas y pone de manifiesto la necesidad de una revisión de los protocolos de seguridad en eventos deportivos.

Los resultados de este juicio podrían tener implicaciones significativas sobre cómo se gestionan las fuerzas de seguridad en situaciones similares, así como sobre la relación entre los aficionados y las autoridades durante los partidos de fútbol. La expectativa está centrada en el juicio y en cómo se desarrollará el proceso legal en torno a este incidente preocupante.