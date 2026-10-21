La Escuela Medalla Milagrosa invita a celebrar una fiesta retro junto a toda la comunidad

La propuesta se realizará este viernes 23 de octubre, desde las 19, en la Biblioteca Mármol del barrio Centenario. La invitación está dirigida a las familias, que podrán asistir con accesorios o vestimenta inspirada en los años 80.

Hoy 17:10

La Escuela Medalla Milagrosa prepara una propuesta especial para compartir junto a toda su comunidad educativa con una celebración inspirada en la estética y la música de los años 80.

El encuentro se realizará este viernes 23 de octubre, desde las 19 horas, en la Biblioteca Mármol, ubicada en avenida Moreno Norte 436, entre Gorriti y Magallanes, en el barrio Centenario.

La iniciativa busca reunir a padres, tíos, hermanos y demás familiares de los estudiantes en una jornada diferente, pensada para disfrutar y compartir en comunidad.

Una invitación a viajar a los años 80

Desde la institución invitaron a quienes participen a asistir con algún accesorio o vestimenta característica de la década del 80, con el objetivo de recrear el espíritu de aquella época.

La propuesta apunta a recuperar parte de la estética, la música y el espíritu festivo de una década que quedó marcada por sus colores, estilos y expresiones culturales.

Con esta celebración, la Escuela Medalla Milagrosa busca generar un espacio de encuentro que permita fortalecer los vínculos entre los estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa.

La invitación está abierta para disfrutar de una tarde-noche diferente y compartir una experiencia que tendrá a los años 80 como protagonistas.