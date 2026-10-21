Diputados aprobó la Ley de Propiedad Privada y restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros

Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo consiguió avanzar con una de sus principales iniciativas. El proyecto introduce cambios en las expropiaciones y los desalojos, pero deberá regresar al Senado por las modificaciones incorporadas.

Hoy 17:11

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.

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El oficialismo logró reunir el respaldo de sus aliados para avanzar con la iniciativa, que contempla modificaciones en el régimen de expropiaciones del Estado y los procedimientos de desalojo. Sin embargo, el texto sufrió cambios importantes durante su tratamiento, entre ellos la restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Debido a estas modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado, donde había obtenido media sanción el pasado 6 de agosto, para que la Cámara alta se pronuncie sobre los cambios introducidos antes de su eventual sanción definitiva.

Qué cambia con la Ley de Propiedad Privada

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone una serie de reformas destinadas a modificar las condiciones bajo las cuales el Estado puede intervenir sobre propiedades privadas.

Uno de los principales puntos es la modificación del régimen de expropiaciones, con nuevas condiciones para determinar las indemnizaciones que debe afrontar el Estado cuando necesita adquirir compulsivamente un inmueble por razones de utilidad pública.

En términos generales, los cambios apuntan a elevar los costos de las expropiaciones y reforzar las garantías económicas de los propietarios.

Otro de los aspectos centrales está relacionado con los procedimientos de desalojo, ya que el proyecto contempla mecanismos para agilizar la restitución de inmuebles en casos de ocupaciones irregulares.

Se mantienen las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Uno de los cambios más relevantes incorporados durante las negociaciones parlamentarias fue la restitución de la Ley de Tierras Rurales 26.737, cuya derogación había sido dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023.

La normativa establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% del territorio nacional y restricciones específicas por provincias y municipios.

La reincorporación de estas disposiciones fue producto de un acuerdo entre La Libertad Avanza y sectores aliados, entre ellos representantes de la Unión Cívica Radical y el PRO.

Con esta modificación, el oficialismo consiguió los respaldos necesarios para aprobar el proyecto en Diputados, aunque el cambio obliga a una nueva revisión por parte del Senado.

Continúa el debate por Discapacidad y endeudamiento familiar

La aprobación de la iniciativa se produjo en el marco de una sesión especial que podría extenderse durante más de 18 horas, debido a la cantidad de proyectos incluidos en el temario y las negociaciones entre los distintos bloques.

Entre los asuntos más sensibles de la jornada se encuentran las propuestas vinculadas al financiamiento del sistema de Discapacidad y las medidas para afrontar el creciente endeudamiento de las familias argentinas.

En materia de Discapacidad, el oficialismo impulsa un régimen de fortalecimiento y sostenibilidad permanente del sistema, mientras que sectores de la oposición buscan prorrogar la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por otra parte, también se encuentran en discusión distintas iniciativas destinadas a abordar la morosidad de los hogares, con diferencias entre quienes proponen mecanismos de refinanciación de deudas y quienes priorizan herramientas de información y protección para los consumidores.

Mientras continúan las negociaciones por los proyectos pendientes, el Gobierno consiguió una victoria legislativa con la aprobación de la Ley de Propiedad Privada, aunque todavía deberá obtener el aval definitivo del Senado para que la iniciativa pueda convertirse en ley.

Entre los principales temas aparecen los proyectos vinculados con Discapacidad, morosidad familiar, propiedad privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.