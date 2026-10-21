La economía argentina se estancó en agosto: creció apenas 0,1% y cayó 1,7% interanual

El INDEC difundió los datos de actividad económica correspondientes al octavo mes del año. La industria, el comercio y la construcción registraron caídas, mientras que la minería y los servicios energéticos mostraron resultados positivos.

Hoy 17:44

La actividad económica argentina mostró un crecimiento de apenas 0,1% en agosto respecto de julio, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato refleja un escenario de estancamiento, luego de la fuerte contracción registrada durante el mes anterior.

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De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía sufrió una caída del 1,7% en comparación con agosto de 2025, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 se redujo al 1,2%, frente al 1,7% que se había registrado hasta julio.

El resultado mensual quedó por debajo de las expectativas de los analistas privados, que anticipaban una recuperación más pronunciada luego de la caída del 2,8% registrada en julio, según la última revisión estadística.

La industria y el comercio, entre los sectores más afectados

El informe del INDEC reveló que 10 de los 15 sectores económicos registraron caídas interanuales, lo que evidencia las dificultades que atraviesan distintas actividades productivas y vinculadas al consumo interno.

Entre los sectores con resultados negativos se destacaron la industria manufacturera, con una baja del 3,2%, y el comercio mayorista y minorista, que retrocedió un 3,5%. Ambas actividades tuvieron un peso significativo en el resultado general, ya que en conjunto restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual.

La pesca fue el sector que sufrió la mayor caída, con una contracción del 15,7%. También registraron retrocesos la intermediación financiera (-3,8%), el transporte y las comunicaciones (-2,9%) y la construcción (-2,5%).

A estas actividades se sumaron la administración pública (-1,6%), la agricultura y ganadería (-1%), otras actividades de servicios (-0,6%) y la enseñanza (-0,3%).

Cuáles fueron los sectores que lograron crecer

A pesar del escenario general de estancamiento, cinco sectores consiguieron resultados positivos en la comparación interanual.

La explotación de minas y canteras encabezó las mejoras con un crecimiento del 11,1%, seguida por electricidad, gas y agua, que avanzó un 4,3%.

Por su parte, hoteles y restaurantes registró una expansión del 3,1%, mientras que los servicios sociales y de salud crecieron un 0,6% y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler mostraron una mejora del 0,4%.

En conjunto, la minería, los servicios energéticos y el sector hotelero y gastronómico aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

El Gobierno destacó otro indicador de la actividad económica

El informe también señaló que la medición de tendencia-ciclo permaneció sin variaciones por quinto mes consecutivo, un dato que refleja la falta de crecimiento sostenido durante ese período.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales que este indicador todavía se encuentra un 6,6% por encima del nivel registrado en diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei.

La tendencia-ciclo es una herramienta estadística que permite observar la evolución de la actividad económica a mediano plazo, al reducir el impacto de las fluctuaciones estacionales y otros movimientos de corto plazo.

Preocupación por el desempeño económico en los próximos meses

Los resultados de agosto generaron preocupación entre los especialistas, especialmente porque las estimaciones privadas anticipaban una recuperación más importante.

La consultora Outlier había proyectado un repunte mensual de entre el 1% y el 1,5%, considerablemente superior al incremento del 0,1% que finalmente informó el organismo estadístico.

La evolución de septiembre será clave para determinar si la economía logra recuperar terreno durante el tercer trimestre de 2026, luego de dos meses consecutivos de caída interanual y un crecimiento mensual prácticamente nulo en agosto.

Mientras la minería y algunas actividades de servicios mantienen resultados positivos, la industria, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades, en un contexto de debilidad de la actividad económica nacional.