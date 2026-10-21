Autoridades definidas para el duelo entre Central Córdoba y Vélez por el Clausura

El Ferroviario enfrentará al Fortín este domingo 25 de octubre, desde las 21.30, por la fecha 14 de la Zona A de la Liga Profesional. Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia en el encuentro.

Hoy 19:05

Central Córdoba ya conoce las autoridades arbitrales para su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto santiagueño recibirá a Vélez Sarsfield este domingo 25 de octubre, desde las 21.30, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona A.

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El Ferroviario afrontará un nuevo desafío en condición de local ante el conjunto de Liniers, en una jornada importante para ambos equipos en la recta final de la fase regular del campeonato.

La Liga Profesional confirmó que Pablo Echavarría será el árbitro principal del partido, acompañado por Facundo Rodríguez y Marcos Horticolou como asistentes.

En tanto, el santiagueño Maximiliano Silcan Jerez se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR y Maximiliano Manduca será el AVAR.

La terna arbitral de Central Córdoba vs. Vélez

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.

VAR: José Carreras.

AVAR: Maximiliano Manduca.

De esta manera, Central Córdoba recibirá a Vélez el domingo desde las 21.30, en un compromiso correspondiente a la antepenúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura, con la intención de sumar tres puntos importantes en el tramo decisivo de la competencia.