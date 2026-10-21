El curioso detalle que une a los últimos equipos argentinos que ganaron en el Maracaná

Boca, Independiente Rivadavia, Lanús y Central Córdoba consiguieron importantes victorias en el mítico estadio brasileño y comparten una particularidad que se repitió en cada una de esas noches.

Hoy 19:30

El triunfo de Boca ante Vasco da Gama por 3-1 en el Maracaná, que le permitió revertir la serie y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana, volvió a poner el foco en una llamativa coincidencia. El Xeneize no fue el único equipo argentino que celebró recientemente en el mítico estadio brasileño con una camiseta blanca.

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Antes, Independiente Rivadavia, Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero también consiguieron importantes victorias en Río de Janeiro con indumentarias predominantemente blancas. Fueron noches diferentes, con objetivos y protagonistas distintos, pero en todas se repitió un detalle que ahora vuelve a cobrar relevancia después de la clasificación del conjunto de la Ribera.

Independiente Rivadavia: el histórico triunfo ante Fluminense

El 15 de abril de 2026, Independiente Rivadavia consiguió una victoria inolvidable al derrotar por 2-1 a Fluminense, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra mendocina se impuso en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano durante su primera participación en el máximo certamen continental.

El conjunto brasileño comenzó mejor y abrió el marcador mediante Guilherme Arana, pero el equipo argentino reaccionó antes del descanso y llegó al empate a través de Fabrizio Sartori. En el comienzo del segundo tiempo, Álex Arce apareció para convertir el segundo tanto y darle la ventaja definitiva a los dirigidos por Alfredo Berti.

El resultado tuvo un valor especial para el conjunto mendocino, que venía de vencer a Bolívar en su estreno y consiguió así su segunda victoria consecutiva en el torneo. Además de sumar tres puntos fundamentales como visitante, Independiente Rivadavia demostró que podía competir de igual a igual en una cancha con una enorme historia internacional.

Aquella noche, la camiseta predominantemente blanca de la Lepra fue parte de una imagen que, meses después, volvería a repetirse con otros representantes del fútbol argentino.

Lanús: campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná

El 26 de febrero de 2026, Lanús protagonizó otra noche memorable en Río de Janeiro. El Granate derrotó por 3-2 a Flamengo en la revancha de la final de la Recopa Sudamericana y se consagró campeón del torneo.

El equipo argentino había ganado 1-0 en el encuentro de ida, disputado en La Fortaleza, por lo que llegó a Brasil con una ventaja mínima. En el Maracaná, Rodrigo Castillo abrió el marcador para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino y le dio todavía más tranquilidad en la serie.

Sin embargo, Flamengo reaccionó y consiguió la remontada durante el tiempo reglamentario. Giorgian De Arrascaeta, de penal, estableció el empate y, en el segundo tiempo, Jorginho convirtió otra pena máxima para poner el 2-1. Con ese resultado, la definición quedó igualada en el global y debió resolverse en el tiempo suplementario.

Cuando la serie parecía encaminada a una definición todavía más dramática, Lanús encontró la manera de golpear nuevamente. José Canale convirtió de cabeza tras un tiro de esquina y, poco después, Walter Bou aprovechó un contraataque para establecer el 3-2 definitivo.

Así, el Granate se quedó con el título después de una remontada inolvidable en el marcador global, que terminó 4-2 a su favor. La celebración en el Maracaná tuvo un valor adicional por el escenario y por la jerarquía del rival, al que logró superar en su propia casa.

Como había sucedido con Independiente Rivadavia, Lanús también disputó aquella noche con una camiseta de base blanca, con sus propios detalles de diseño. Otra victoria argentina en Río y otra imagen que se sumó a esta particular coincidencia.

El Maracanazo de Central Còrdoba que quedó en la historia

Entre los antecedentes, hay uno que tiene un significado especial para Santiago del Estero. El 9 de abril de 2025, Central Córdoba hizo historia al vencer por 2-1 a Flamengo en el Maracaná, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Ferroviario, que afrontaba la primera participación de su historia en el certamen, se plantó ante uno de los clubes más poderosos de Brasil y consiguió un triunfo que quedó marcado entre los grandes hitos deportivos de la institución santiagueña.

El equipo dirigido por Omar De Felippe abrió el marcador mediante Leonardo Heredia, quien convirtió un penal sancionado después de una revisión del VAR por una mano dentro del área. Más tarde, José Florentín amplió la diferencia con un cabezazo tras una pelota detenida y dejó al conjunto argentino con una ventaja de dos goles antes del descanso.

En el complemento, Flamengo salió decidido a buscar la remontada y encontró el descuento a través del uruguayo Nicolás De la Cruz, con un preciso tiro libre. El conjunto brasileño presionó durante buena parte del segundo tiempo, pero se encontró con una defensa firme que logró sostener el resultado hasta el pitazo final.

El 2-1 representó la primera victoria de Central Córdoba en la Copa Libertadores y una de las mayores alegrías de su historia internacional. El Ferroviario consiguió imponerse en el Maracaná y dejó una huella imborrable para el fútbol de Santiago del Estero.

También aquella noche, el conjunto santiagueño vistió una camiseta predominantemente blanca. De esta manera, la coincidencia adquiere una dimensión especial para los hinchas del equipo ferroviario, que fueron testigos de una de las actuaciones más importantes del club fuera de la Argentina.

Boca: el triunfo que volvió a poner el foco en la coincidencia

El antecedente más reciente llegó este martes 20 de octubre de 2026, cuando Boca Juniors consiguió una victoria por 3-1 frente a Vasco da Gama en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize necesitaba revertir la derrota por 1-0 sufrida en el encuentro de ida, disputado en La Bombonera. Con ese objetivo, salió decidido a buscar el resultado desde el comienzo y encontró rápidamente la ventaja: Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza a los cuatro minutos, mientras que Miguel Merentiel amplió la diferencia a los 34.

Con el 2-0, Boca había logrado dar vuelta la serie, pero el conjunto brasileño reaccionó en el segundo tiempo y descontó por intermedio de José Luis Rodríguez, conocido como Puma. El 2-1 parcial dejaba la definición abierta y trasladaba nuevamente la tensión a los minutos finales.

Cuando la semifinal parecía encaminarse a los penales, apareció Leandro Paredes. El mediocampista, que había ingresado desde el banco de suplentes, sacó un remate desde afuera del área a los 88 minutos y marcó el 3-1 definitivo. De esa manera, Boca ganó la serie por 3-2 en el global y aseguró su lugar en la final del certamen continental.

Pero, además del resultado deportivo, el partido volvió a poner en primer plano la curiosa coincidencia con los otros tres equipos argentinos. Boca utilizó su tercera equipación, de base blanca, para enfrentar a Vasco, cuya camiseta tradicional también combina el blanco y el negro. La elección respondió a una cuestión de diferenciación de indumentarias y no constituye, por sí sola, una cábala confirmada.

Así, la victoria del Xeneize terminó de completar una secuencia que reúne cuatro historias recientes: el golpe de Independiente Rivadavia ante Fluminense, la consagración de Lanús frente a Flamengo, la histórica hazaña de Central Córdoba y la clasificación de Boca a una nueva final internacional.

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Cuatro partidos distintos, cuatro celebraciones argentinas en uno de los estadios más famosos del mundo y una misma particularidad en la vestimenta de sus protagonistas. Una coincidencia que despierta la curiosidad de los hinchas y que, al menos por ahora, queda como un llamativo detalle en la historia reciente del fútbol argentino en el Maracaná.