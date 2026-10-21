Scaloni, cada vez más cerca de renovar con la Selección Argentina

La AFA mantiene conversaciones avanzadas con el entrenador campeón del mundo para extender su vínculo con la Albiceleste. El acuerdo sería por dos años, con una opción para continuar hasta el Mundial 2030. También buscan garantizar la continuidad de su cuerpo técnico.

Hoy 20:01

Lionel Scaloni está cada vez más cerca de asegurar su continuidad al frente de la Selección Argentina. Las negociaciones entre el entrenador y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentran avanzadas y existe optimismo para alcanzar un acuerdo durante la próxima fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste dispute dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

El técnico oriundo de Pujato, que asumió la conducción del seleccionado nacional en septiembre de 2018, podría extender su exitoso ciclo por varios años más, con la posibilidad de llegar hasta el Mundial 2030, que tendrá uno de sus encuentros inaugurales en Argentina.

Según trascendió, el nuevo contrato tendría una duración inicial de dos años, con una cláusula de renovación por otros dos, lo que permitiría mantener a Scaloni en el cargo hasta después de la Copa del Mundo de 2030.

Los detalles del nuevo contrato de Scaloni

La propuesta que se encuentra en negociación contempla una primera extensión hasta la Copa América 2028, torneo que marcaría los diez años de Scaloni al frente de la Selección Argentina.

Posteriormente, se activaría una opción de continuidad por otros dos años, que permitiría al entrenador conducir al equipo nacional hasta la finalización del Mundial 2030.

De concretarse este escenario, Scaloni tendría la posibilidad de dirigir a la Albiceleste en tres Copas del Mundo consecutivas, luego de su consagración en Qatar 2022.

Si bien todavía no existe una confirmación oficial sobre la firma, las conversaciones entre las partes avanzan favorablemente y la intención sería cerrar el acuerdo durante la doble fecha FIFA de noviembre.

El propio entrenador había dejado abierta la puerta a su continuidad después de la despedida de Lionel Messi frente a Benín.

"Si todo va bien, seguiré siendo entrenador", expresó en aquella oportunidad, aunque aclaró que todavía no había novedades concretas sobre su futuro.

La continuidad de Walter Samuel, otro tema importante

Además de la renovación de Scaloni, la AFA y el cuerpo técnico trabajan para mantener la estructura que acompañó al entrenador durante los últimos años.

La intención es conservar al grupo de colaboradores que participó en las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es la continuidad de Walter Samuel, ayudante de campo y uno de los hombres de mayor confianza del entrenador.

Scaloni reconoció públicamente la importancia del exdefensor dentro de su equipo de trabajo, aunque también dejó en claro que respetará cualquier decisión que tome sobre su futuro profesional.

"Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer", señaló el técnico.

Además, agregó: "Tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está".

De esta manera, mientras avanzan las negociaciones para extender el contrato del entrenador principal, también se buscará definir la continuidad de sus colaboradores más cercanos.

Un ciclo histórico que podría extenderse hasta 2030

Scaloni asumió inicialmente como entrenador interino de la Selección Argentina en septiembre de 2018, después del Mundial de Rusia y de la salida de Jorge Sampaoli.

Lo que comenzó como una etapa de transición terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado nacional, con cuatro títulos y una profunda renovación del plantel.

Bajo su conducción, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidando un proyecto deportivo que logró mantenerse competitivo durante varias temporadas.

Ahora, con las negociaciones encaminadas, la AFA busca darle continuidad al proceso y asegurar la presencia de Scaloni hasta el Mundial 2030, aunque la firma del nuevo vínculo todavía está pendiente.

La próxima doble fecha FIFA de noviembre, con los amistosos ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba, aparece como una oportunidad para terminar de definir el futuro del entrenador campeón del mundo.