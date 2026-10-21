El gobernador Elías Suárez participó del encuentro provincial de vinculación de la economía del conocimiento "Conectar para Innovar"

El mandatario encabezó la apertura del encuentro en el Fórum, que busca fortalecer los vínculos entre empresas, emprendedores y proveedores tecnológicos para impulsar la transformación digital y productiva.

Hoy 20:09

El gobernador Elías Suárez participó este miércoles por la tarde del acto de apertura de "Conectar para Innovar", el Encuentro Provincial de Vinculación de la Economía del Conocimiento, que se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones Fórum.

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La iniciativa tiene como objetivo fundamental articular y fortalecer las relaciones entre pymes, emprendedores y grandes empresas con proveedores de tecnología, soluciones de digitalización y líneas de financiamiento estratégico, impulsando la transformación digital y productiva en sectores clave como el agro, la industria, el comercio, la salud, el turismo, el transporte y la construcción.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y de Producción, Néstor Machado; los representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), María Lucía Veliz y Esteban Rodríguez, entre otras autoridades provinciales; representantes de las universidades Nacional y Católica de Santiago del Estero; referentes del Itse, Inta e Inti; así como también presidentes de cámaras empresariales, colegios profesionales y sectores productivos. Además, del presidente de la Cámara de Tecnología, Sebastián Cavadini, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, David Guido.

El Gobierno busca generar más trabajo y actividad económica

El gobernador Elías Suárez expresó que el compromiso del Gobierno provincial es generar rápidamente trabajo y actividad económica en Santiago del Estero. En ese sentido, señaló que se tomarán las medidas necesarias para que el Presupuesto 2027 contemple mayores oportunidades en esta materia.

Ante un importante marco de público, el gobernador Elías Suárez resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre los sectores productivos, tecnológicos, académicos y el Estado para impulsar una mayor innovación para consolidar el desarrollo provincial.

En ese sentido, sostuvo que la conectividad y el trabajo articulado representan una oportunidad para mejorar la producción y encontrar respuestas a los desafíos actuales.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), por su contribución en materia de formación y capacitación de jóvenes y en la articulación herramientas para la producción a través de las Agencias de Desarrollo Territorial.

En ese contexto valoró la participación de las cámaras empresariales, universidades, consejos profesionales y demás instituciones. También remarcó la necesidad de construir propuestas conjuntas, incluso dejando de lado diferencias de distintos órdenes para lograr objetivos para lograr al bienestar de toda la sociedad.

“La innovación es un paso importante para solucionar los problemas y la conexión es importante, porque encontrar respuestas son las demandas de hoy. Todo esto es fundamental para que Santiago del Estero crezca y produzca mejor y podamos encontrar caminos para lograr mejor calidad de vida. Por nuestra parte, el Estado hará todo el esfuerzo, especialmente en momentos como éste que son difíciles”, dijo.

En ese punto, lamentó la disminución de los fondos de coparticipación nacional, que afectan a las provincias, lo que hace difícil sostener un presupuesto ordenado y equilibrado. “No obstante –agregó Suárez- con el esfuerzo de todos y el compromiso de toda la comunidad vamos a hacerlo posible”.

En esa línea, sostuvo que el crecimiento depende del esfuerzo compartido y de la responsabilidad de cada sector, y convocó a aprovechar las oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los santiagueños. “Las respuestas a las demandas de toda una sociedad dependen de las respuestas que nosotros mismos nos demos, de cómo aprovechamos las oportunidades que nos brinda el momento y cómo asumimos cada uno nuestras responsabilidades, entendiendo como parte de nuestra identidad que los santiagueños fuimos siempre protagonistas de los procesos históricos”.

El ministro de Producción destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, con la tecnología como nexo para impulsar el desarrollo productivo de Santiago del Estero. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de generar empleo para los santiagueños, agregar valor a la producción local y aprovechar las potencialidades de la provincia, especialmente a través de la vinculación entre el sector forestal y el tecnológico. Valoró también la realización de estos encuentros como espacios para generar nuevas herramientas y oportunidades de desarrollo.

La ministra O’Mill remarcó que la innovación y la incorporación de tecnología son fundamentales para afrontar los cambios que atraviesan los sectores productivos, comerciales y de servicios. Subrayó la importancia de vincular las necesidades de productores, comerciantes y emprendedores con el conocimiento del sector tecnológico y las universidades, promoviendo soluciones concretas a los desafíos de la economía provincial.

Tras los discursos oficiales, la actividad continuó con una exposición conjunta sobre el trabajo que realizan la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero (Catese) y el Clúster Turístico, Tecnológico y Productivo provincial, a cargo de sus respectivos titulares, Sebastián Cavadini y Lucas Matteo, quienes destacaron el valor de la cooperación sectorial para consolidar el ecosistema de innovación.

Finalmente, se dieron a conocer las herramientas de financiamiento orientadas a la transformación digital y competitividad empresarial, que incluyeron la presentación de las líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a cargo de María Lucía Veliz, y el lanzamiento del Programa KIT 4.0, expuesto por la directora de Innovación y Desarrollo Digital, Giannina Nediani.