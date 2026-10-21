La NBA puso primera: Philadelphia sorprendió a los Knicks, Detroit remontó 22 puntos y OKC venció a los Spurs

La temporada 2026/27 arrancó con una jornada cargada de emociones: LeBron James debutó con triunfo en Philadelphia, los Pistons firmaron una remontada espectacular y el Thunder comenzó con una victoria ante San Antonio.

Hoy 19:40

La espera terminó. La NBA puso en marcha la temporada 2026/27 con tres encuentros que dejaron grandes actuaciones individuales, una remontada memorable y una sorpresa en la noche de celebración de los campeones. Philadelphia 76ers, Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder comenzaron la campaña con victorias frente a New York Knicks, Boston Celtics y San Antonio Spurs, respectivamente.

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La jornada inaugural tuvo como protagonistas a LeBron James, que comenzó su nueva etapa en Philadelphia con un triunfo; a Detroit, que remontó una desventaja de 22 puntos para imponerse ante Boston, y al vigente campeón, Oklahoma City, que se hizo fuerte frente a San Antonio.

Detroit remontó 22 puntos y venció a Boston

Detroit Pistons protagonizó una de las grandes historias de la jornada inaugural al derrotar por 121-113 a Boston Celtics, después de haber llegado a perder por 22 puntos. El conjunto visitante dominó buena parte del encuentro, pero no pudo sostener la ventaja y sufrió una remontada espectacular en el último cuarto.

Cade Cunningham y Jalen Duren lideraron a Detroit con 22 puntos cada uno. También se destacó Duncan Robinson, quien aportó 21 unidades, mientras que Javonte Green sumó 19 puntos desde el banco.

El momento decisivo llegó cuando los Pistons encadenaron un parcial de 23-0 que les permitió dar vuelta el resultado y tomar el control definitivo del partido. Después de sufrir durante buena parte de la noche, el equipo local encontró respuestas y aprovechó los errores de su rival para quedarse con la victoria.

En Boston, la gran figura fue Paul George, quien tuvo un estreno destacado con 38 puntos. Sin embargo, su actuación no alcanzó para evitar la derrota de los Celtics, que dejaron escapar una amplia ventaja y comenzaron la temporada con un resultado adverso.

Philadelphia sorprendió a los Knicks en la noche de la consagración

Philadelphia 76ers arruinó la fiesta de New York Knicks al imponerse por 106-100 en el Madison Square Garden. La noche había comenzado con la entrega de los anillos y la celebración del campeonato conseguido por los neoyorquinos después de 53 años, pero el equipo visitante terminó llevándose una victoria de peso.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador del encuentro, con 28 puntos. Por su parte, Jaylen Brown aportó 19 unidades, ocho rebotes y seis asistencias, mientras que LeBron James registró 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en su debut con los Sixers.

Después de llegar al descanso en desventaja, Philadelphia cambió el desarrollo del partido durante el tercer cuarto. El equipo visitante cerró ese período con una racha de 11-0, incluido un triple de Brown sobre la bocina, y consiguió tomar una ventaja que resultaría determinante.

Los Knicks intentaron reaccionar en el tramo final y llegaron a colocarse a un punto, pero Philadelphia encontró respuestas para sostener la diferencia. Un triple de Joel Embiid resultó importante para conservar el control en los minutos decisivos.

En el conjunto local, Jalen Brunson terminó con 21 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns sumó 19 unidades y 12 rebotes.

Así, los campeones comenzaron la defensa del título con una derrota en su propia casa, mientras que Philadelphia dejó una buena impresión en el primer partido oficial de su renovado plantel.

Oklahoma City comenzó con una victoria ante San Antonio

Oklahoma City Thunder también inició la temporada con el pie derecho. El vigente campeón derrotó por 116-104 a San Antonio Spurs como visitante, en una reedición de la final de la Conferencia Oeste de la campaña anterior.

El equipo visitante consiguió una diferencia importante durante la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja de 21 puntos: 65-44. A partir de allí, los Spurs intentaron reaccionar, pero el Thunder encontró respuestas para sostener el resultado y asegurar el triunfo.

Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura de Oklahoma City, con 32 puntos, mientras que Jared McCain aportó 20 unidades y convirtió seis triples en ocho intentos.

En San Antonio se destacó Stephon Castle, autor de 24 puntos. La noche, sin embargo, fue complicada para Victor Wembanyama, quien terminó con 12 puntos, 13 rebotes y seis tapas, pero convirtió apenas uno de sus 13 lanzamientos de campo.

El Thunder llegó a sacar una diferencia de 26 puntos y, aunque San Antonio logró acercarse en el marcador durante el segundo tiempo, el campeón sostuvo la ventaja en los minutos finales.

Con este resultado, Oklahoma City comenzó la campaña con una victoria importante frente a uno de los equipos que aspiran a disputarle el protagonismo en el Oeste. San Antonio, por su parte, deberá mejorar su efectividad ofensiva para competir ante los principales candidatos.

Calendario de la NBA: partidos del 21 al 26 de octubre

Después de los tres encuentros inaugurales del martes, la acción continuará con una agenda cargada durante el resto de la semana. Estos son los partidos programados, con horarios de Argentina.

Miércoles 21 de octubre

20.00: Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards.

Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards. 20.00: Atlanta Hawks vs. Orlando Magic.

Atlanta Hawks vs. Orlando Magic. 20.30: Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets.

Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets. 20.30: Chicago Bulls vs. Toronto Raptors.

Chicago Bulls vs. Toronto Raptors. 20.30: Minnesota Timberwolves vs. Miami Heat.

Minnesota Timberwolves vs. Miami Heat. 21.00: Indiana Pacers vs. New Orleans Pelicans.

Indiana Pacers vs. New Orleans Pelicans. 21.00: Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies.

Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies. 21.30: Dallas Mavericks vs. Houston Rockets.

Dallas Mavericks vs. Houston Rockets. 23.00: Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers.

Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers. 23.00: Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers.

Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers. 23.30: Sacramento Kings vs. LA Clippers.

Jueves 22 de octubre

20.00: Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers.

Cleveland Cavaliers vs. Philadelphia 76ers. 22.30: Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder.

Viernes 23 de octubre

17.00: Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks.

Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks. 20.00: Dallas Mavericks vs. Indiana Pacers.

Dallas Mavericks vs. Indiana Pacers. 20.00: Minnesota Timberwolves vs. Orlando Magic.

Minnesota Timberwolves vs. Orlando Magic. 20.00: Toronto Raptors vs. Washington Wizards.

Toronto Raptors vs. Washington Wizards. 20.00: New York Knicks vs. Boston Celtics.

New York Knicks vs. Boston Celtics. 20.00: Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets.

Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets. 21.00: Detroit Pistons vs. Miami Heat.

Detroit Pistons vs. Miami Heat. 22.30: New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz.

New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz. 22.30: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs.

Houston Rockets vs. San Antonio Spurs. 23.00: Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings.

Portland Trail Blazers vs. Sacramento Kings. 23.00: Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors.

Memphis Grizzlies vs. Golden State Warriors. 23.00: LA Clippers vs. Los Angeles Lakers.

Sábado 24 de octubre

19.00: Miami Heat vs. Charlotte Hornets.

Miami Heat vs. Charlotte Hornets. 20.30: Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers.

Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers. 20.30: Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers.

Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers. 21.00: Washington Wizards vs. Chicago Bulls.

Washington Wizards vs. Chicago Bulls. 21.00: San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks.

San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks. 21.30: Houston Rockets vs. Atlanta Hawks.

Houston Rockets vs. Atlanta Hawks. 22.00: New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets.

New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets. 23.00: Golden State Warriors vs. Phoenix Suns.

Domingo 25 de octubre

18.00: Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz.

Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz. 19.00: Indiana Pacers vs. Brooklyn Nets.

Indiana Pacers vs. Brooklyn Nets. 20.00: Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves.

Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves. 20.00: Orlando Magic vs. New York Knicks.

Orlando Magic vs. New York Knicks. 20.00: LA Clippers vs. Oklahoma City Thunder.

LA Clippers vs. Oklahoma City Thunder. 20.30: Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers.

Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers. 22.00: Memphis Grizzlies vs. Sacramento Kings.

Lunes 26 de octubre