Jueces definidos para los duelos de Mitre y Güemes por la Primera Nacional

Los equipos santiagueños afrontarán este domingo 25 de octubre compromisos importantes por la fecha 35 del campeonato. El Aurinegro recibirá a Godoy Cruz, mientras que el Gaucho visitará a Deportivo Maipú. Ambos jugarán desde las 17 y buscarán dar un nuevo paso en la lucha por la permanencia.

Hoy 19:20

Mitre y Güemes ya conocen las autoridades arbitrales para sus próximos compromisos en la Primera Nacional. Los representantes santiagueños saldrán a la cancha este domingo 25 de octubre, desde las 17, por la fecha 35 del campeonato, en una jornada que será importante para sus aspiraciones de mantenerse en la categoría.

Los dos equipos llegan con el ánimo renovado después de conseguir victorias en la última jornada. Mientras que Mitre derrotó 2-0 a Deportivo Morón y quedó a un paso de asegurar su permanencia, Güemes logró un triunfo fundamental frente a Almagro que le permitió cortar una extensa racha de 17 encuentros sin ganar.

Mitre recibirá a Godoy Cruz con Federico Benítez como árbitro

El Aurinegro será local ante Godoy Cruz de Mendoza este domingo, desde las 17, en un encuentro correspondiente a la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto santiagueño llega fortalecido después de superar por 2-0 a Deportivo Morón, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla de posiciones y quedar muy cerca de garantizar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

Para este compromiso, Federico Benítez fue designado como árbitro principal, acompañado por Julio Fernández y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

La terna arbitral de Mitre vs. Godoy Cruz:

Árbitro: Federico Benítez.

Asistente 1: Julio Fernández.

Asistente 2: Sebastián Osudar.

Cuarto árbitro: Nelson Bejas.

Mitre buscará aprovechar la localía para sumar una nueva victoria y acercarse a su objetivo de asegurar definitivamente la permanencia.

Güemes visitará a Deportivo Maipú tras cortar una racha de 17 partidos sin ganar

Por su parte, Güemes viajará a Mendoza para enfrentar a Deportivo Maipú, también el domingo desde las 17, en un duelo correspondiente a la Zona B.

El Gaucho llega con una importante inyección anímica luego de conseguir un triunfazo como local frente a Almagro, resultado que le permitió ponerle fin a una preocupante racha de 17 encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

Con ese impulso, el equipo santiagueño intentará conseguir un nuevo resultado positivo fuera de casa para cerrar el torneo de la mejor manera.

La organización del torneo confirmó que Juan Nebbietti será el encargado de dirigir el encuentro, mientras que Manuel Sánchez y Débora Leguizamón actuarán como asistentes. Ulises Jerónimo completará la terna como cuarto árbitro.

La terna arbitral de Deportivo Maipú vs. Güemes: