¿Se viene la lluvia a Santiago del Estero? El pronóstico anticipa tormentas para esta noche y la madrugada del jueves

Después de una jornada de intenso calor, el tiempo podría cambiar en la Madre de Ciudades. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 40%.

Hoy 20:11

Luego de un miércoles marcado por las altas temperaturas, Santiago del Estero podría recibir lluvias durante las próximas horas. Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones para la noche de este miércoles y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana del jueves.

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De acuerdo con el organismo nacional, la probabilidad de precipitaciones para esta noche oscila entre el 10% y el 40%, en una jornada que estuvo caracterizada por el intenso calor y una temperatura máxima de 32°C.

Alrededor de las 19, la capital santiagueña registraba 32,2°C, con una sensación térmica de 33,6°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 45%, condiciones que anteceden al posible cambio de tiempo previsto para las próximas horas.

El pronóstico del SMN indica que la inestabilidad continuará durante la madrugada del jueves, cuando se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Las mismas condiciones podrían extenderse durante la mañana, con tormentas aisladas y una temperatura que rondará los 23°C.

En tanto, para la tarde del jueves se anuncian chaparrones, nuevamente con posibilidades de lluvias de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzaría los 30°C, por lo que el calor seguirá presente pese a la inestabilidad.

Hacia la noche, las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones que descenderá a entre el 0% y el 10%.

¿Cómo seguirá el tiempo en Santiago del Estero?

Después del jueves, el pronóstico anticipa un descenso progresivo de las temperaturas en la capital santiagueña.

Para el viernes 23 de octubre, se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 27°C. El sábado, en tanto, las marcas térmicas descenderán considerablemente, con una mínima de 16°C y una máxima de apenas 21°C.

El domingo se anticipa una jornada con temperaturas de entre 14°C y 24°C, mientras que el lunes la mínima podría descender hasta los 10°C.

Por el momento, la atención está puesta en las próximas horas, ya que Santiago del Estero podría registrar precipitaciones durante la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves.

Aunque las probabilidades de lluvia no superan el 40%, el SMN mantiene el pronóstico de tormentas aisladas y chaparrones, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.