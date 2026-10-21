El documental santiagueño sobre las raíces afrodescendientes será proyectado en una prestigiosa universidad de España

El documental dirigido por Daniel Gerez fue seleccionado para proyectarse en la Universidad de Salamanca, España, durante el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos, donde se abordarán temas vinculados con la esclavitud y la memoria afrodescendiente.

Hoy 20:22

"Zamba de Mandinga: La negritud en Santiago del Estero", dirigido por Daniel Gerez, fue seleccionado para participar del IX Congreso Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca, donde se abordarán temáticas vinculadas con la esclavitud, la memoria y la identidad afrodescendiente.

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El documental llegará a España tras ser seleccionado para su proyección en la Universidad de Salamanca, en el marco del IX Congreso Internacional de Derechos Humanos, que se desarrollará en los próximos días.

La participación de esta producción representa un importante reconocimiento para el ámbito audiovisual y cultural de Santiago del Estero, al llevar a un espacio académico internacional una investigación sobre las raíces afrodescendientes de la provincia.

El encuentro se desarrollará bajo el lema "De la Escuela de Salamanca a Salamanca y su escuela: la eterna lucha contra la esclavitud", y reunirá reflexiones en torno a la memoria histórica, los derechos humanos y el legado de la esclavitud.

Una mirada a la historia y la identidad santiagueña

“Zamba de Mandinga” propone visibilizar la historia, la herencia cultural y la presencia de la población afrodescendiente en Santiago del Estero, recuperando una dimensión de la identidad provincial que merece mayor reconocimiento y difusión.

La producción cuenta con Daniel Gerez como autor y director, Fernando Gallucci como guionista y Carlos Alberto Hitos como productor.

Su proyección en la Universidad de Salamanca permitirá acercar esta temática a un público internacional y contribuir al intercambio académico sobre la memoria y las raíces afrodescendientes en América Latina.

De esta manera, una producción audiovisual santiagueña tendrá presencia en una de las universidades más reconocidas de España, llevando parte de la historia y la identidad cultural de Santiago del Estero a un escenario internacional.