El Parlamento del Norte Grande sesionará este 22 y 23 de octubre en Corrientes

El encuentro se desarrollará este jueves 22 y viernes 23 de octubre, bajo la presidencia del vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder. Durante las jornadas se debatirán proyectos y problemáticas comunes del NOA y NEA.

Hoy 19:03

Presidida por el titular del organismo y vicegobernador santiagueño, Dr. Carlos Silva Neder, este 22 y 23 de octubre se realizará en la ciudad de Corrientes la 60° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino dónde se debatirán y analizarán temas de interés común para la región NOA y NEA.

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El encuentro contará con una fuerte impronta federal reuniendo a los vicegobernadores, vicegobernadoras, a las autoridades parlamentarias de la región NOA y NEA y a 130 legisladores de 10 provinias que pondrán en común los reclamos e iniciativas de sus distritos.

Intensa agenda de trabajo

En la primera jornada de trabajo, está previsto que el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés brinde la bienvenida formal y el saludo protocolar a los miembros de la Junta Ejecutiva y a los presidentes de las Cámaras.

La agenda de trabajo continuará para los vicegobernadores y presidentes de las Cámaras legislativas de la región con la reunión de la Junta Ejecutiva para abordar las problemáticas comunes que afectan al NOA y NEA.

En ese mismo ámbito parlamentario, los integrantes de la Junta Ejecutiva recibirán y dialogarán con los representantes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) y AHF Argentina (organización no gubernamental dedicada a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento gratuito del VIH) quienes expondrán sobre su actual situación, entre otras entidades.

Trabajo de comisiones

También el jueves, los 130 legisladores de las diez provincias se distribuirán en las 13 comisiones ordinarias y permanentes para debatir, pulir y consensuar los proyectos que integrarán la Nómina de Asuntos a tratar de manera oficial al día siguiente.

Actividades del viernes

El cierre de las jornadas tendrá lugar el viernes con el desarrollo de la Sesión Plenaria. En el recinto legislativo, los parlamentarios debatirán y votarán los proyectos ingresados, reafirmando el objetivo de un bloque regional decidido a reducir las asimetrías históricas del país.