El programa provincial “Mis Primeros 1700 Días” llegó a Los Juríes con entrega de suplementos nutricionales y capacitaciones

El equipo del programa recorrió instituciones de la ciudad, entregó suplementos destinados a embarazadas, madres y niños, y brindó una capacitación al personal del Hospital Distrital para fortalecer la atención de las familias.

Hoy 18:56

El equipo del programa provincial “Mis Primeros 1700 Días” desarrolló este miércoles una jornada de trabajo en la ciudad de Los Juríes, donde llevó adelante actividades destinadas a fortalecer la atención nutricional y el acompañamiento de madres, embarazadas y niños durante las primeras etapas de su desarrollo.

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La iniciativa forma parte de un plan de acción impulsado por el gobernador Elías Suárez, que contempla recorridos por distintas localidades de Santiago del Estero para acercar los beneficios del programa a las familias.

La delegación estuvo encabezada por la secretaria coordinadora, Doris Visgarra, acompañada por María Gallo, José Guardia y Walter Santillán, quienes participaron de las actividades desarrolladas en la ciudad.

Entrega de suplementos nutricionales en Los Juríes

Durante la jornada, el equipo visitó el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Los Juríes, donde fue recibido por el intendente Javier Carbajal y el personal de la institución.

En el marco de las acciones del programa, se trabajó en la distribución de suplementos nutricionales destinados a mujeres embarazadas, puérperas y niños de hasta 6 años y 11 meses, con el propósito de acompañar su alimentación y favorecer un crecimiento saludable.

El programa busca brindar asistencia durante una etapa fundamental para el desarrollo infantil, mediante acciones de acompañamiento nutricional y articulación con instituciones de salud de toda la provincia.

Capacitación al personal del Hospital Distrital

Posteriormente, la delegación se trasladó al Hospital Distrital de Los Juríes, donde fue recibida por su director, el doctor Tulio Pisetta.

En el establecimiento sanitario se desarrolló una capacitación destinada al personal de salud, orientada a fortalecer el trabajo conjunto y mejorar la implementación del programa en la comunidad.

La actividad permitió reforzar la coordinación entre los equipos provinciales y los profesionales que trabajan diariamente en la atención de madres y niños de la zona.

Un programa que recorre el interior santiagueño

El programa “Mis Primeros 1700 Días” continúa desplegando acciones en distintos puntos de Santiago del Estero, con especial atención en el acompañamiento de embarazadas, madres y niños durante sus primeros años de vida.

A través de la entrega de suplementos nutricionales, las capacitaciones y el trabajo coordinado con los centros de salud, la iniciativa apunta a fortalecer el acceso a recursos para una alimentación adecuada y promover el desarrollo infantil.

La jornada en Los Juríes permitió avanzar en la articulación entre el Gobierno provincial, el municipio y las instituciones sanitarias locales, con el objetivo de acercar las acciones del programa a las familias de la comunidad.