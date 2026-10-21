Los equipos santiagueños ya tienen días, horarios y árbitros definidos para la tercera ronda eliminatoria del Regional

La Región Centro tendrá encuentros de ida este fin de semana, con importante presencia santiagueña. La actividad comenzará el sábado en Monte Quemado y continuará el domingo con cuatro partidos decisivos.

Hoy 18:51

Los equipos santiagueños ya conocen todos los detalles de sus próximos compromisos en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. El Consejo Federal confirmó la programación de los encuentros de ida de la tercera ronda eliminatoria de la Región Centro, que se disputarán entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre.

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La nueva instancia contará con cinco cruces que involucran a representantes de Santiago del Estero, en una etapa decisiva de la competencia en la que cada equipo buscará conseguir un resultado favorable para afrontar la revancha con mayores posibilidades de clasificación.

La actividad comenzará el sábado en Monte Quemado, con el enfrentamiento entre Juventud Unida de Triángulo y Unión de Lugones. El domingo se completará la programación con otros cuatro compromisos, incluidos dos enfrentamientos ante conjuntos de Catamarca.

Sábado 24 de octubre: Juventud Unida abre la tercera ronda

Juventud Unida de El Triángulo (Monte Quemado) vs. Unión de Lugones (Añatuya)

Hora: 17:00.

Árbitro: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero).

Asistente 1: Juan José Pérez (Santiago del Estero).

Asistente 2: Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero).

Cuarto árbitro: Mauro Exequiel Gómez (Santiago del Estero).

Domingo 25 de octubre: cuatro partidos completarán la jornada

Unión de Santiago del Estero vs. Los Verdes de Nueva Esperanza

Hora: 15:00.

Árbitro: Fernando Fabián Quiroga (Frías).

Asistente 1: Mariano Antonio Moreno (Frías).

Asistente 2: Renzo Maximiliano Padilla (Frías).

Cuarto árbitro: Fernando Gabriel Murua (Frías).

Social Pinto (Añatuya) vs. Central Argentino (Santiago del Estero)

Hora: 16:00.

Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma (Liga Loretana).

Asistente 1: Santiago Coria (Liga Loretana).

Asistente 2: Mario Esteban Navarro (Liga Loretana).

Cuarto árbitro: Julio Ramón Villarreal (Liga Loretana).

Sportivo Loreto vs. Américo Tesorieri (Catamarca)

Hora: 16:30.

Árbitro: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero).

Asistente 1: Rodrigo Emmanuel Jiménez (Santiago del Estero).

Asistente 2: Maximiliano Gerez (Santiago del Estero).

Cuarto árbitro: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero).

Villa Cubas (Catamarca) vs. 25 de Mayo de Termas de Río Hondo

Hora: 17:00.

Árbitro: Lautaro Román Cazorla (Tucumán).

Asistente 1: Sebastián N. D'Arpino (Tucumán).

Asistente 2: Abel Miguel Juárez (Tucumán).

Cuarto árbitro: Eloy Guzmán (Tucumán).

Una ronda decisiva para los representantes santiagueños

Con la programación confirmada, los equipos de Santiago del Estero se preparan para afrontar una nueva etapa eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, en la que cada resultado tendrá una importancia especial de cara a los partidos de vuelta.

La tercera ronda de la Región Centro presenta tres enfrentamientos entre conjuntos santiagueños y dos cruces ante equipos catamarqueños, por lo que habrá presencia provincial asegurada en la siguiente instancia.

El objetivo de todos será avanzar en la competencia y mantenerse en carrera por el ascenso al Torneo Federal A, en un fin de semana que promete una intensa actividad futbolística en distintos puntos de la región.