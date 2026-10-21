Sarmiento de La Banda tiene todo confirmado para enfrentar a Atenas de Río Cuarto por el Federal A

El Profe recibirá este domingo, desde las 16, al conjunto cordobés por el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida. El equipo bandeño viene de eliminar a Sportivo Belgrano, pero esta vez no contará con ventaja deportiva.

Hoy 18:38

Sarmiento de La Banda ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso en el Torneo Federal A. El conjunto bandeño recibirá este domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, a Atenas de Río Cuarto, en el encuentro correspondiente a la ida de la segunda etapa de la Reválida.

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El equipo santiagueño llega a esta instancia luego de superar una exigente serie frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, al que logró dejar en el camino gracias a la ventaja deportiva, un beneficio que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, el panorama será diferente ante Atenas, ya que el conjunto cordobés cuenta con una mejor ubicación deportiva y tendrá esa ventaja a su favor. Por este motivo, Sarmiento deberá buscar un resultado positivo como local para afrontar la revancha con mayores posibilidades de clasificación.

Árbitros confirmados para Sarmiento y Atenas

El Consejo Federal también confirmó la terna arbitral y las autoridades encargadas de impartir justicia en el encuentro del próximo domingo.

El árbitro principal será Jorge David Etem, de Mendoza, quien estará acompañado por Iván Adriel Araya Quintero, también de Mendoza, y Pablo Alberto Ramírez, de Totoras, como asistentes.

En tanto, Franco Ezequiel Campos, de Totoras, será el cuarto árbitro.

Sarmiento buscará hacerse fuerte en La Banda

Luego de conseguir la clasificación ante Sportivo Belgrano, el Profe tendrá un nuevo desafío en su camino por la Reválida, con la necesidad de obtener una ventaja en el encuentro de ida.

A diferencia de la serie anterior, en esta oportunidad no podrá beneficiarse de la ventaja deportiva en caso de igualdad, debido a que Atenas llega mejor posicionado.

Por eso, el partido del domingo será fundamental para las aspiraciones del conjunto bandeño, que intentará aprovechar su localía y dar el primer paso hacia la siguiente instancia del Torneo Federal A.