Hotesur y Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner fueron autorizados a participar de manera virtual en el inicio del juicio

La Justicia aceptó el pedido de la defensa de la expresidenta y su hijo para evitar su presencia en Comodoro Py durante la primera audiencia, prevista para este viernes 23 de octubre. Ambos están acusados en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

Hoy 18:38

El Tribunal Oral Federal N° 5 autorizó este miércoles a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, Máximo Kirchner, a participar de manera virtual en la primera audiencia del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que comenzará este viernes 23 de octubre.

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La decisión judicial hizo lugar al planteo presentado por los abogados de ambos dirigentes, quienes habían solicitado evitar su traslado a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida permitirá que la expresidenta y el diputado nacional sigan a distancia la jornada inaugural del proceso, que estará dedicada a la lectura de las acusaciones. La autorización alcanza únicamente a esta primera instancia y no implica que todo el juicio pueda desarrollarse de manera virtual.

Los motivos detrás del pedido de Cristina y Máximo Kirchner

La defensa había presentado el lunes una solicitud para que ambos pudieran participar mediante videoconferencia, argumentando razones particulares en cada caso.

En el caso de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, sus abogados plantearon las dificultades operativas y de seguridad que implicaría organizar su traslado hasta los tribunales de Retiro.

Por su parte, Máximo Kirchner fundamentó su pedido en la necesidad de compatibilizar sus responsabilidades como diputado nacional con el desarrollo de las audiencias judiciales.

Los representantes legales sostuvieron que la participación remota no afectaría las garantías del proceso ni el ejercicio del derecho de defensa.

Finalmente, el tribunal aceptó modificar la modalidad prevista inicialmente para la audiencia inaugural.

El juicio comenzará este viernes tras la unificación de las causas

El inicio del debate está programado para el viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana, ante el Tribunal Oral Federal N° 5.

La decisión se produce luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de los expedientes Hotesur y Los Sauces, que inicialmente iban a ser juzgados por separado.

El cambio obligó a reorganizar el desarrollo del proceso judicial, debido a la cantidad de imputados y a la complejidad de las acusaciones.

Los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni respaldaron la posibilidad de realizar virtualmente la primera audiencia, mientras que Adriana Paliotti votó en disidencia, al considerar que los acusados debían comparecer personalmente.

Una vez concluida la etapa inicial, los imputados deberán cumplir con las exigencias de presencialidad establecidas para las siguientes instancias del debate.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Las causas investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner.

En el expediente Hotesur, la Justicia analiza operaciones relacionadas con los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, en Santa Cruz, y sus vínculos comerciales con empresas del empresario Lázaro Báez.

Por su parte, Los Sauces se concentra en las operaciones inmobiliarias de una sociedad perteneciente a la familia Kirchner, particularmente en los contratos de alquiler celebrados con compañías vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La hipótesis de la acusación sostiene que estas operaciones habrían sido utilizadas para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas durante el juicio oral, donde se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los imputados.

Una nueva instancia judicial para la expresidenta

Con esta resolución, Cristina y Máximo Kirchner podrán seguir de manera remota el comienzo de uno de los procesos judiciales más relevantes que afronta la familia.

El juicio reunirá a numerosos acusados, entre ellos empresarios y excolaboradores vinculados con las sociedades investigadas, y contemplará la presentación de pruebas y declaraciones testimoniales.

La primera audiencia de este viernes marcará el inicio formal del debate oral, mientras que las siguientes jornadas estarán destinadas al desarrollo de las acusaciones y al análisis de los elementos probatorios incorporados a los expedientes.

La decisión sobre la modalidad virtual representa una modificación puntual en la organización del juicio, sin alterar las imputaciones ni el desarrollo de las etapas posteriores del proceso.