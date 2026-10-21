Cómo proteger tu red Wi Fi: consejos para un acceso seguro

En Argentina, el uso de WiFi se ha incrementado significativamente en la última década, convirtiéndose en un recurso esencial para la vida diaria. Cambiar la contraseña del WiFi es una práctica fundamental para salvaguardar la seguridad de la red doméstica.

Hoy 18:02

En la actualidad, la seguridad de la red WiFi es un tema de interés general en Argentina, especialmente con el aumento del teletrabajo y la educación en línea. Según un informe de la Cámara Argentina de Internet, el tráfico de datos en redes inalámbricas ha crecido un 60% en los últimos años.

Una de las primeras medidas que deben tomar los usuarios es cambiar la contraseña del WiFi, ya que una contraseña débil puede permitir el acceso no autorizado a la red. Esto no solo pone en riesgo la información personal, sino que también puede afectar la velocidad de conexión al compartir el ancho de banda con desconocidos.

Para realizar este cambio de forma segura, es importante acceder al router a través de un navegador web. Generalmente, se puede hacer ingresando la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones, que suele ser algo como 192.168.1.1 o 192.168.0.1.

Una vez dentro de la configuración del router, se debe buscar la sección de red WiFi o configuración inalámbrica. Aquí, se encontrará la opción para cambiar la contraseña actual. Es recomendable utilizar una combinación de letras, números y caracteres especiales para crear una contraseña robusta.

Después de realizar el cambio, es fundamental guardar la nueva configuración y, si es necesario, reiniciar el router para que los cambios surtan efecto. También se sugiere anotar la nueva contraseña en un lugar seguro para evitar inconvenientes futuros.

Además, es recomendable cambiar la contraseña de forma periódica, por ejemplo, cada seis meses, para mantener la seguridad de la red. Esta práctica ayuda a prevenir accesos no deseados y asegura que solo los usuarios autorizados puedan conectarse.

Aprovechar las opciones de seguridad adicionales que ofrecen muchos routers, como el filtrado de direcciones MAC y la activación de la encriptación WPA3, puede ofrecer una capa extra de protección a la red. Tomar estas precauciones es esencial en un entorno digital cada vez más complejo.