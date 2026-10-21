Murió Saúl Blanch a los 75 años: el rock argentino despide a la primera voz de Rata Blanca

El reconocido cantante, considerado uno de los pioneros del heavy metal nacional, falleció luego de permanecer internado durante un tiempo. Su trayectoria dejó una huella en la historia del rock argentino.

Hoy 17:39

El mundo de la música argentina está de luto. Saúl Blanch, histórico cantante de Rata Blanca y uno de los referentes del heavy metal nacional, murió este miércoles 21 de octubre a los 75 años, luego de atravesar un período de internación hospitalaria.

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La triste noticia fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al artista.

"Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado", expresó.

En su despedida, también destacó el legado musical del cantante y su influencia en el desarrollo del rock pesado argentino. "Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos", manifestó.

Según trascendió, la familia del músico habría decidido atravesar este difícil momento en la intimidad y no se realizaría un velatorio público.

Su paso por Rata Blanca y una voz que marcó una época

Saúl Blanch fue el primer cantante de Rata Blanca, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino. Su participación resultó fundamental en los comienzos del grupo liderado por el guitarrista Walter Giardino.

En 1988, Blanch grabó las voces del primer disco de la banda, titulado Rata Blanca, pese a que inicialmente había decidido alejarse del proyecto. Ante la dificultad para encontrar un reemplazante, los integrantes volvieron a convocarlo para registrar las canciones.

Su voz quedó inmortalizada en temas que se convertirían en clásicos del grupo, como "El sueño de la gitana", "Chico callejero", "Rompe el hechizo" y "Solo para amarte".

Posteriormente, Adrián Barilari asumió como vocalista de la formación, que alcanzaría una enorme popularidad en Argentina y otros países de habla hispana.

Una extensa trayectoria en el heavy metal argentino

Mucho antes de su llegada a Rata Blanca, Blanch ya había comenzado a construir su camino en la escena musical durante la década de 1970.

Fue integrante de Plus, una de las agrupaciones pioneras del hard rock nacional, con la que grabó los álbumes No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock 'n' roll (1981).

También participó en la banda WC, otro proyecto vinculado a los primeros años del metal argentino.

Tras su salida de Rata Blanca, continuó desarrollando su carrera como solista y publicó los discos Fiel a sus fieles (1990) y Refugiado (2006), este último bajo el nombre de Saúl Blanch Revancha.

En 2013 protagonizó un recordado reencuentro con Rata Blanca, cuando volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros durante los conciertos por el 25° aniversario del grupo.

El último adiós a una leyenda del rock nacional

La muerte de Saúl Blanch representa una pérdida para el heavy metal argentino, especialmente para quienes siguieron los primeros pasos de un género que logró consolidarse con el paso de las décadas.

Su particular registro vocal, caracterizado por los tonos agudos y melódicos, fue una de las señas distintivas de su carrera y contribuyó a definir el sonido de las primeras grabaciones de Rata Blanca.

A los 75 años, el cantante deja un legado musical que permanecerá en la memoria de varias generaciones de fanáticos del rock nacional, especialmente a través de aquellas canciones que ayudaron a escribir la historia del heavy metal argentino.